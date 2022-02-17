Formula tarihinde bir ilk! Formula E açılışına Türk DJ ve şarkısı damga vurdu

Peki o şarkının ne olduğunu, kime ait olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim; o parça, dünyaca ünlü Türk DJ ve prodüktör Serhat Durmuş'un 'Hislerim' adlı şarkısı... Formula E yetkililerinin; açılış seremonisinde ilk kez bir Türkçe şarkı kullanmak istemesi ve bunun için de Serhat Durmuş'un 'Hislerim' adlı şarkısını tercih etmesi gurur verici...