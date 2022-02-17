Formula tarihinde bir ilk! Formula E açılışına Türk DJ ve şarkısı damga vurdu
Formula’nın elektrikli araba yarışları Formula E, bu yıl Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlendi. Günlerdir konuşulan açılış seremonisine ise Türk DJ ve prodüktör Serhat Durmuş’un şarkısı damga vurdu. Sabah yazarı Ömer Karahan, Formula E’nin açılışına damga vuran Türk ve şarkısını köşesine taşıdı. İşte o yazı…
Bu yıl Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 8.si düzenlenen Formula'nın elektrikli araba yarışları Formula E'nin açılış seremonisi, günlerdir konuşuluyor. Yüzlerce drone, ışık ve lazer şovunun hem havada hem de karada müzik eşliğinde şekillendiği koreografide çalan müzik, bütün kompozisyona damgasını vurdu.
Peki o şarkının ne olduğunu, kime ait olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim; o parça, dünyaca ünlü Türk DJ ve prodüktör Serhat Durmuş'un 'Hislerim' adlı şarkısı... Formula E yetkililerinin; açılış seremonisinde ilk kez bir Türkçe şarkı kullanmak istemesi ve bunun için de Serhat Durmuş'un 'Hislerim' adlı şarkısını tercih etmesi gurur verici...
DÜNYA TURNESİNE ÇIKACAK
'La Calin', 'My Feelings', 'Yalan' ve 'Hislerim' gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılara imza atan, elektronik müzik tarzında yaptığı çalışmalarla Doğu-Batı sentezini başarılı bir şekilde harmanlayan Serhat Durmuş'un müzikteki başarısının yanı sıra bir de gizemi var... Şarkılarını dinleyiciyle buluşturduğu ilk günden beri yüzüne taktığı, adı ve soyadının baş harflerini taşıyan SD logolu maskesini hiç çıkartmıyor Serhat Durmuş...
Prodüktör/Menajer Salih Gök, Nevzemin Production-Formula E iş birliğiyle gerçekleşen bu organizasyondan büyük mutluluk duyduğunu ve önümüzdeki yıl içerisinde Serhat Durmuş'un büyük bir dünya turnesinde yer alacağını da belirtti. Böyle değerlerimizin olması ve dünyanın her yerinde adımızdan söz ettirmesi ne güzel...
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