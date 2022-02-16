Deli Mi Ne öldü mü? Deli Mi Ne YouTube kanalı sahibi Fester Abdü kimdir, kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER

Deli Mi Ne YouTube kanalının sahibi öldü mü? YouTube'da "Deli Mi Ne?" adıyla bilinen YouTuber Fester Abdü'nün hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atıldı. 2019 yılında İstanbul'da Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayarak gündeme gelen Abdü, geçtiğimiz ay da buz tutan Van Gölü'ne dalış yaparak gündeme gelmişti. Peki, Deli Mi Ne öldü mü? Deli Mi Ne YouTube kanalı sahibi Fester Abdü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

FESTER ABDÜ ÖLDÜ MÜ?

Türkiye Kano milli takımı lisanslı sporcusu olan Fester Abdü'nün öldüğü iddia edildi. Fester Abdü, resmi Instagram hesabından Antalya'dan paylaştığı story ile iddiaları yalandı.