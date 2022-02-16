16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Deli Mi Ne öldü mü? Deli Mi Ne YouTube kanalı sahibi Fester Abdü kimdir, kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER

Deli Mi Ne öldü mü? Deli Mi Ne YouTube kanalı sahibi Fester Abdü kimdir, kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2022
ABONE OL
Deli Mi Ne öldü mü? Deli Mi Ne YouTube kanalı sahibi Fester Abdü kimdir, kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER

Deli Mi Ne Fester Abdü öldü mü? YouTube'da "Deli Mi Ne?" adıyla bilinen Fester Abdü'nün öldüğü yönünde iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada viral olan bu iddiaların ardından Fester Abdü hakkında bazı sorular gündeme geldi. Fester Abdü, 2019 yılında Vodafone Partk'ta oynanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayarak gündeme gelmişti. Peki, Deli Mi Ne öldü mü? Deli Mi Ne YouTube kanalı sahibi Fester Abdü kimdir, kaç yaşında, nereli?

Deli Mi Ne YouTube kanalının sahibi öldü mü? YouTube'da "Deli Mi Ne?" adıyla bilinen YouTuber Fester Abdü'nün hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atıldı. 2019 yılında İstanbul'da Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayarak gündeme gelen Abdü, geçtiğimiz ay da buz tutan Van Gölü'ne dalış yaparak gündeme gelmişti. Peki, Deli Mi Ne öldü mü? Deli Mi Ne YouTube kanalı sahibi Fester Abdü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

FESTER ABDÜ ÖLDÜ MÜ?

Türkiye Kano milli takımı lisanslı sporcusu olan Fester Abdü'nün öldüğü iddia edildi. Fester Abdü, resmi Instagram hesabından Antalya'dan paylaştığı story ile iddiaları yalandı.

FESTER ABDÜ KİMDİR?

Fester Abdü, 1 Ocak 1994 tarihinde Adana'da dünyaya gözlerini açtı. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Yılmaz, Türkiye Kano milli takımı lisanslı sporcusudur ve çeşitli kulüplerde yarışmalarda derece elde etmiştir.

Deli Mi Ne? kanalı Yılmaz tarafından Nisan 2017'de kuruldu. 2018 yılında Yılmaz'ın pembe topuklu ayakkabı ile koşu yarışına katılması ve Çanakkale Savaşı'nda batmış Majestik adlı gemi enkazına dalış gerçekleştirmesi dikkat çekti. Abdü'nün boyu 1,69'dur.

BAŞARILARI - ÖDÜLLERİ

2012 Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları C1 1000 metre Genç Erkekler birinciliği

2013 Kulüplerarası Durgun Su Kano Türkiye Kupası C-1 Büyük Erkekler 200 metre birinciliği

2013 Kulüplerarası Durgun Su Kano Türkiye Kupası C-1 Büyük Erkekler 500 metre birinciliği

2014 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C1 1000 metre Büyük Erkekler birinciliği

2014 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C1 500 metre Büyük Erkekler birinciliği

2016 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C2 200 metre Büyük Erkekler birinciliği (Niyazi Can Görgen ile beraber)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA