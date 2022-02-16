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Orhan Gencebay ‘babalığını’ gösterdi! Tek şartla affetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Orhan Gencebay ‘babalığını’ gösterdi! Tek şartla affetti

Orhan Gencebay sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden H.K.G.’den şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonrası dosya uzlaşma bürosuna gönderildi. Usta sanatçı, uzlaşma teklifine “Huzurevinde yaşlılara hizmet ederse onu affederim” yanıtını verdi. H.K.G., 15 gün Adana Huzurevi’nde çalıştı

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