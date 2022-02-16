Müşerref Akay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türk Sanat Müziği'nin efsane isimlerinden Müşerref Akay'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Ailşan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Müşerref Akay, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Peki, , Müşerref Akay kimdir, kaç yaşında? Müşerref Akay evli mi, eşi kimdir? Müşerref Akay'ın çocuğu var mı? İşte Müşerref Akay'ın biyografisi...

MÜŞERREF AKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Müşerref Akay, 1952 (70 yaş) yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Balıkesirli olan Akay, Çerkez kökenlidir. Müşerref Akay, 14 yaşında bir ses yarışmasına katıldı.