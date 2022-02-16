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Müşerref Akay kimdir, kaç yaşında? Müşerref Akay evli mi, eşi kimdir? Müşerref Akay'ın çocuğu var mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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Müşerref Akay kimdir, kaç yaşında? Müşerref Akay evli mi, eşi kimdir? Müşerref Akay’ın çocuğu var mı?

Müşerref Akay kimdir? Alişan ile Hayata Gülümse programının bugünkü konuğu Türk müziğinin sevilen isimlerinden Müşerref Akay. Programda yaptığı açıklamalar sonrası hayat hikayesi merak edilen Müşrref Akay'ın biyografisi internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Müşerref Akay kimdir, kaç yaşında? Müşerref Akay evli mi, eşi kimdir? Müşerref Akay'ın çocuğu var mı? İşte Müşerref Akay hakkında merak edilenler...

Müşerref Akay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türk Sanat Müziği'nin efsane isimlerinden Müşerref Akay'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Ailşan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Müşerref Akay, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Peki, , Müşerref Akay kimdir, kaç yaşında? Müşerref Akay evli mi, eşi kimdir? Müşerref Akay'ın çocuğu var mı? İşte Müşerref Akay'ın biyografisi...

MÜŞERREF AKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Müşerref Akay, 1952 (70 yaş) yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Balıkesirli olan Akay, Çerkez kökenlidir. Müşerref Akay, 14 yaşında bir ses yarışmasına katıldı.

1971 yılında Yılmaz Güney'in 'Baba' filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. 1983 yılında Mahmut Tezcan yapımcılığında yapılan "Türkiyem" filminde başrolde oynadı. O yıllarda "Türkiyem" şarkısı ortalığı kasıp kavurdu, onun tanınmasını sağladı.

1984 yılında başrolünde Yılmaz Güney'in olduğu "O'na Çirkin Kral Derlerdi" sinema filminde Müşerref Akay da rol aldı.

Evlilikleri:

1969 yılında Mahmut Tezcan ile evlendi. Tezhan (d.1979) ve Halil İbrahim Tezcan (d.1974) adlarında iki oğlu var. Ocak 1985 ayında boşandı.

1991 yılında iş insanı İlhan Kaprol ile evlendi, 1994 yılında boşandı.

2000 yılının yazında Azeri Ekber Gence ile başlayan evliliği 2003 yılında sona erdi.

16 Ocak 2009 tarihinde Emin Atalay ile evlendi. Nikah şahitliğini Adnan Şenses yaptı. 2012 yılında boşandı.

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