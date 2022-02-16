Dilan Çiçek Deniz'in 50 bin TL'lik sefaleti! Evinde başına gelmeyen kalmadı
Dilan Çiçek Deniz şehirden bunalıp aylık kirası 50 bin TL olan villaya taşındı. Yılbaşında sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya giden Deniz'in evini su bastı. Kütük eve yılbaşından beri giremeyen Deniz, önceki gün evi kontrole gitti. Güzel oyuncu, tavan yeniden su akıtmaya başlayınca oteline geri döndü.
Dilan Çiçek Deniz'in geçtiğimiz yıl 50 bin TL'ye kiraladığı Göktürk'teki kütük evi başına dert oldu.
Yılbaşında sevgilisinin ailesiyle tanışmayan giden Dilan Çiçek Deniz, İzlanda dönüşü büyük bir talihsizlik yaşamıştı. Dönüşte altı odalı evini sular içerisinde bulan güzel oyuncu, aşkıyla bir otele yerleşti.
O günden beri lüks villasına adım atamayan Dilan Çiçek Deniz, tam da rahat nefes alacağını zannederken yine olanlar oldu. Etrafı kolaçan etmek için önceki gün eve giden Dilan Çiçek Deniz, tavandan yine su aktığını fark etti.
KOVAYLA ÖNLEM
Kova koyarak durumu toparlamaya çalışan güzel oyuncunun başına gelenler, "Aylık kirası 50 bin TL'yi verip resmen rezil oldu" dedirtti. Bu arada geçtiğimiz günlerde de Berfu ile Eser Yenenler, aynı yerdeki milyonluk kütük evleri nedeniyle birçok sorun yaşadıklarını dile getirmişti.
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