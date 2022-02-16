16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Eski manken Firdevs Alkan’ın cansız bedeni bulundu! Ölümünde korkunç şüphe

Eski manken Firdevs Alkan’ın cansız bedeni bulundu! Ölümünde korkunç şüphe

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.02.2022
ABONE OL
Eski manken Firdevs Alkan’ın cansız bedeni bulundu! Ölümünde korkunç şüphe

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan eski manken Firdevs Alkan’dan kötü haber geldi. Arkadaşlarıyla eğlenceden dönün Alkan, uyumak için uzandığı koltukta hayatını kaybetti. Alkan'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi, 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana geldi.

İddiaya göre, dışarıda arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı. Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Alkan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı.

Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Alkan'ın alkolden sonra sakinleştirici ilaç içtiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA