Eski manken Firdevs Alkan’ın cansız bedeni bulundu! Ölümünde korkunç şüphe

İddiaya göre, dışarıda arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı. Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.