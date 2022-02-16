Eski manken Firdevs Alkan’ın cansız bedeni bulundu! Ölümünde korkunç şüphe
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan eski manken Firdevs Alkan’dan kötü haber geldi. Arkadaşlarıyla eğlenceden dönün Alkan, uyumak için uzandığı koltukta hayatını kaybetti. Alkan'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi, 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana geldi.
İddiaya göre, dışarıda arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı. Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Alkan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı.
Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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