Mustafa Sandal'dan sevgilisi Melis Şütşurup'a olay yorum
Bir dargın bir barışık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sandal, Melis Sütşurup’la pozuna “Melis San...loading bakışları :)” notu düştü. ‘Sandal yükleniyor’ diyen popçu ve sosyetik sevgilisi, 10 gün içinde nikah tarihini de belirleyecek. Ünlü çiftin, yaz başında Göcek’te evleneceği söyleniyor.
Magazin dünyasının gözde çiftleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medyada aşk şovu yaptı. Romantizm rüzgarı estiren ünlü çiftler birbirine olan aşklarını haykırdı.
Sosyetik Melis Sütşurup'la 3 yıldır birliktelik yaşayan Mustafa Sandal, bu özel günde çok özel bir haberin imasını yaptı. 51 yaşındaki popçu, 32 yaşındaki Sütşurup'la evlilik hazırlığı yaptığını tüm sevenlerine haykırdı.
Aşkıyla bir karesini sosyal medyada paylaşan ünlü popçu, pozunun altına ise "Melis San... loading bakışları :)" notu düştü.
Sevgilisi için Melis Sandal olmaya hazır mesajı veren ünlü popçu, düğün için hazırlıklara da başlıyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor? AÖL 2022 ders seçimi bitti mi? Açık Lise 2021-2022 takvimi...
- Aradığınız seviyeye şu anda ulaşılamıyor! CHP'li Onursal Adıgüzel'den 14 Şubat rezilliği
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman belli olacak? TOKİ 2022 indirim kampanyası başvuruları başladı mı?
- Mazot ve gübre desteği için kritik tarih! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ödeme tarihleri belli oldu mu?
- FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED Şubat ayı faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
- POMEM sınav yerleri sorgulama: POMEM sınav ve mülakat yerleri açıklandı mı? POMEM mülakatları ne zaman 2022?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?
- Emekli ve memurun yüzü gülecek! 3600 ek gösterge ile noktası virgülüne hesaplandı! Emekli maaşları, ikramiyeleri...
- DAP halk arz tarihleri açıklandı mı, ne zaman? DAP hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir?
- Seksenler Nebahat kimdir? Özlem Özkan Kaya kimdir, nereli? İşte Özlem Özkan Kaya'nın hayatı...
- Şubat ayı yardım başvuruları başladı! 2022'de belediye, valilik, kaymakamlık yardımları! Nakit, erzak, gıda kalem kalem açıklandı...
- Bakan müjdeyi son dakika duyurdu! 450 lira ile 1150 lira hesaplara yatacak! Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?