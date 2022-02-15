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Mustafa Sandal'dan sevgilisi Melis Şütşurup'a olay yorum

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Mustafa Sandal’dan sevgilisi Melis Şütşurup’a olay yorum

Bir dargın bir barışık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sandal, Melis Sütşurup’la pozuna “Melis San...loading bakışları :)” notu düştü. ‘Sandal yükleniyor’ diyen popçu ve sosyetik sevgilisi, 10 gün içinde nikah tarihini de belirleyecek. Ünlü çiftin, yaz başında Göcek’te evleneceği söyleniyor.

Magazin dünyasının gözde çiftleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medyada aşk şovu yaptı. Romantizm rüzgarı estiren ünlü çiftler birbirine olan aşklarını haykırdı.

Sosyetik Melis Sütşurup'la 3 yıldır birliktelik yaşayan Mustafa Sandal, bu özel günde çok özel bir haberin imasını yaptı. 51 yaşındaki popçu, 32 yaşındaki Sütşurup'la evlilik hazırlığı yaptığını tüm sevenlerine haykırdı.

Aşkıyla bir karesini sosyal medyada paylaşan ünlü popçu, pozunun altına ise "Melis San... loading bakışları :)" notu düştü.

Sevgilisi için Melis Sandal olmaya hazır mesajı veren ünlü popçu, düğün için hazırlıklara da başlıyor.

Ünlü popçu ve sosyetik sevgilisi 10 gün içinde nikah tarihine karar verecek. Çocuklarıyla da çok iyi anlaşan ve artık aile kurmaya hazır olan Sandal ve Sütuşrup'un yaz başında Göcek'te evlenmeyi planladığı öğrenildi.

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