Mustafa Sandal’dan sevgilisi Melis Şütşurup’a olay yorum

Sosyetik Melis Sütşurup'la 3 yıldır birliktelik yaşayan Mustafa Sandal, bu özel günde çok özel bir haberin imasını yaptı. 51 yaşındaki popçu, 32 yaşındaki Sütşurup'la evlilik hazırlığı yaptığını tüm sevenlerine haykırdı.