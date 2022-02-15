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Baba dizisi oyunları kimler, konusu ne? Baba dizisi ne anlatıyor, nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Baba dizisi oyunları kimler, konusu ne? Baba dizisi ne anlatıyor, nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu...

Baba dizisi oyunları kimler, konusu ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Baba hakkında detaylar merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken dizi hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, Baba dizisi oyunları kimler, konusu ne? Baba dizisi ne anlatıyor, nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu...

Baba dizisi oyunları kimler, konusu ne? Baba dizisi ne anlatıyor, nerede çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosunda, Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Zeynep Tuğçe Bayat ve Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı dizi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte, Baba dizisi oyunları kimler, konusu ne? Baba dizisi ne anlatıyor, nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu...

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Baba dizisinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular yer alıyor.

BABA DİZİSİ NE ZAMAN?

Baba dizisinin ilk bölümü 15 Şubat tarihinde yayınlanacak.

BABA KONUSU NEDİR?

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baba dizisinin çekimleri Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde çekiliyor. Baba dizisinin çekildiği konak ise Reşat Paşa Konağı'dır.

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