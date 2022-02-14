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Seksenler Nebahat kimdir? Özlem Özkan Kaya kimdir, nereli? İşte Özlem Özkan Kaya'nın hayatı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Seksenler Nebahat kimdir? Özlem Özkan Kaya kimdir, nereli? İşte Özlem Özkan Kaya’nın hayatı...

Özlem Özkan Kaya kimdir, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler'in kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Son olarak Nebahat karakteri için Özlem Özkan Kaya kadroya dahil oldu. İşte, Seksenler Nebahat kimdir? Özlem Özkan Kaya kimdir, nereli? İşte Özlem Özkan Kaya'nın hayatı...

Seksenler Nebahat kimdir? Özlem Özkan Kaya kimdir, nereli? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Seksenler yeni oyuncularıyla da diziye ayrı bir heyecan katıyor. Özlem Özkan Kaya'nın hayatı merak ediliyor. İşte, Seksenler Nebahat kimdir? Özlem Özkan Kaya kimdir, nereli? İşte Özlem Özkan Kaya'nın hayatı...

SEKSENLER NEBAHAT KİMDİR? ÖZLEM ÖZKAN KAYA...

Özlem Özkan Kaya Adana Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Konya Devlet Tiyatrosun'da oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Fadik Kız, İbişin Rüyası, Kadın Sığınağı, Murtaza, Oyun Nasıl Oynanmalı, Özel Hayatlar, Yarınlara Geç Kalmadan, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz isimli oyunlarda rol almıştır.

Hacettepe Üniversitesi'nde İngilizce iktisat bölümünü okuyan Oyuncu Özlem Özkan Kaya,günümüzde TRT 1'in günlük dizisi Seksenler'e dahil olmuştur.Dizide kasap Bahtiyar'ın (Faruk Sofuoğlu) eşi Nebahat karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

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