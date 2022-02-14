Seksenler Nebahat kimdir? Özlem Özkan Kaya kimdir, nereli? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Seksenler yeni oyuncularıyla da diziye ayrı bir heyecan katıyor. Özlem Özkan Kaya'nın hayatı merak ediliyor. İşte, Seksenler Nebahat kimdir? Özlem Özkan Kaya kimdir, nereli? İşte Özlem Özkan Kaya'nın hayatı...