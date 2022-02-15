Baba dizisi Şahika kimdir, gerçek adı ne? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte daha önce oynadığı diziler...
Baba dizisi Şahika kimdir, gerçek adı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Baba dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizide "Şahika" karakterine Zeynep Yuğçe Bayat hayat verecek. İşte, Baba dizisi Şahika kimdir, gerçek adı ne? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte daha önce oynadığı diziler...
Baba dizisi Şahika kimdir, gerçek adı ne? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Baba dizisinde Şahika karakterine hayat veren oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat merak konusu oldu. İşte, Baba dizisi Şahika kimdir, gerçek adı ne? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte daha önce oynadığı diziler...
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.
İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı.
2011'de "Yıldız Masalı" isimli dizide "Pelin" karakterini canlandırdı. 2014'te "Ah Neriman" isimli dizide "Yeşim" karakterini canlandırdı.
2015'te "Çilek Kokusu" isimli gençlik dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı.
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