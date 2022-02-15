Baba dizisi Şahika kimdir, gerçek adı ne? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Baba dizisinde Şahika karakterine hayat veren oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat merak konusu oldu. İşte, Baba dizisi Şahika kimdir, gerçek adı ne? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte daha önce oynadığı diziler...