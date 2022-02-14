Super Bowl Halftime Show nasıl izlenir? Super Bowl Halftime Show izleme yolları nelerdir?
Super Bowl Halftime Show izleme yolları nelerdir? Super Bowl Halftime Show nasıl izlenir? NFL organizasyonunun zirvesi olan Super Bowl’un devre arası şovunda birbirinden ünlü hip-hop şarkıcıları sergiledikleri performansla geceye damgasını vurdu. Peki; Super Bowl Halftime Show izleme yolları nelerdir?
Super Bowl Halftime Show nasıl izlenir? Super Bowl Halftime Show izleme yolları nelerdir? Super Bowl organizasyonu izleyenleri ekran başına kilitlerken, devre arası şovunda hip-hop sanatçılarının ortaya çıkardığı performans büyük beğeni kazandı. İşte; Super Bowl Halftime Show izleme yolları!
SUPER BOWL HALFTIME SHOW NASIL İZLENİR?
Aşağıdaki ekrana tıklayarak devre arası şovunu izleyebilirsiniz.
RAMS 23 YIL SONRA YENİDEN ŞAMPİYON
56. Super Bowl'da normal sezonu 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle tamamlayan Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Cincinnati Bengals ile normal sezonu 12 galibiyet 5 mağlubiyetla bitiren Ulusal Futbol konferansı(NFC) şampiyonu olan Los Angeles Rams karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 23-20 kazanan Rams, 1999 yılından sonra ilk kez Supoer Bowl şampiyonluğunu elde etti.
Rams, konferansların birleşip NFL'i oluşturması ve Super Bowl formatının uygulanmaya başlanmasından önce 1945 ve 1951 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı.
DEVRE ARASI ŞOVU ÇOK KONUŞULDU
Super Bowl etkinliklerinin en çok konuşulan, merakla beklenen olaylarından olan devre arası şovu, bu yıl da çok konuşuldu. Pepsi sponsorluğunda yapılan devre arası şovunda Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan rap, hip-hop ve soul müziğin ünlü isimleri yer aldı.
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