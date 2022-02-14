14 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Yiğit Kirazcı'dan ayrılan Pınar Deniz sette gözyaşlarına boğuldu

Yiğit Kirazcı'dan ayrılan Pınar Deniz sette gözyaşlarına boğuldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.02.2022
ABONE OL
Yiğit Kirazcı’dan ayrılan Pınar Deniz sette gözyaşlarına boğuldu

Yargı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, yaz aylarından beri aşk yaşadığı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdı. Aşk acısı çeken Deniz, sette gözyaşlarına boğuldu.

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, sürpriz bir şekilde ayrıldı. İkili, birbirlerini Instagram'da takip etmeyi de bıraktı.

Herkes ayrılıkla ilgili "kıskançlık" iddiasında bulunurken güzel oyuncunun çok üzgün olduğu öğrenildi.

SETTE AĞLADI

Rol aldığı dizinin setinde gözyaşı döken Deniz'in Kirazcı'yla bir araya gelmek için devreye dostlarını soktuğu konuşuluyor.

Çifte yakın kaynaklar ise Deniz ile Kirazcı'nın ilişkilerine ikinci bir şans vereceği konusunda hemfikir...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA