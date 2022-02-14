Yiğit Kirazcı'dan ayrılan Pınar Deniz sette gözyaşlarına boğuldu
Yargı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, yaz aylarından beri aşk yaşadığı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdı. Aşk acısı çeken Deniz, sette gözyaşlarına boğuldu.
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, sürpriz bir şekilde ayrıldı. İkili, birbirlerini Instagram'da takip etmeyi de bıraktı.
Herkes ayrılıkla ilgili "kıskançlık" iddiasında bulunurken güzel oyuncunun çok üzgün olduğu öğrenildi.
SETTE AĞLADI
Rol aldığı dizinin setinde gözyaşı döken Deniz'in Kirazcı'yla bir araya gelmek için devreye dostlarını soktuğu konuşuluyor.
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