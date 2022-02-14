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Arif Şentürk öldü mü, sağlık durumu nasıl? Rumeli türküleri ile tanınan Arif Şentürk kimdir, kaç yaşında?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Arif Şentürk öldü mü, sağlık durumu nasıl? Rumeli türküleri ile tanınan Arif Şentürk kimdir, kaç yaşında?

Arif Şentürk sağlık durumu nasıl? Rumeli türkülerinin usta sesi olarak anılan sanatçı Arif Şentürk'ün yoğun bakıma alındığı öğrenildi. "Deryalar", "Ramize" ve "Safiye" gibi türkülerle hafızalara kazınan Şentürk, 2018 yılının Kasım ayında bypass ve mvr kapağı tamiri operasyonları geçirmişti. Peki, Arif Şentürk öldü mü, sağlık durumu nasıl? Arif Şentürk kimdir, kaç yaşında? İşte Arif Şentürk hakkında merak edilenler...

Arif Şentürk sağlık durumu nasıl? Rumeli türküleriyle tanınan Arif Şentürk, 2. Dünya savaşı sonrası Makedonya'dan Türkiye'ye gelmiştir. Türkülere olan sevdasını her fırsatta dile getiren usta sanatçı Arif Şentürk'ün yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Peki, Arif Şentürk öldü mü, sağlık durumu nasıl? Arif Şentürk kimdir, kaç yaşında? İşte Rumeli türküleri ile tanınan Arif Şentürk'ün hayat hikayesi...

ARİF ŞENTÜRK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son olarak "Şarkılar Bizi Söyler" programına konuk olan Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk yoğun bakıma alındığı açıklandı. Ses sanatçısı Onur Akay, Şentürk'ün yoğun bakıma alındığını ve durumunun ağur olduğunu aktardı.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

81 yaşındaki usta sanatçı Arif Şentürk, 1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya geldi. Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etti.

Daha önce Kırklareli'ne yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi aldı. Şentürk, 1975 senesinde TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

Müzik hayatı süresince toplamda 12 albüm çıkaran Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi bazı Rumeli türküleriyle gönüllerde taht kurmuştur.

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