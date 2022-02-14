Arif Şentürk öldü mü, sağlık durumu nasıl? Rumeli türküleri ile tanınan Arif Şentürk kimdir, kaç yaşında?

Arif Şentürk sağlık durumu nasıl? Rumeli türküleriyle tanınan Arif Şentürk, 2. Dünya savaşı sonrası Makedonya'dan Türkiye'ye gelmiştir. Türkülere olan sevdasını her fırsatta dile getiren usta sanatçı Arif Şentürk'ün yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Peki, Arif Şentürk öldü mü, sağlık durumu nasıl? Arif Şentürk kimdir, kaç yaşında? İşte Rumeli türküleri ile tanınan Arif Şentürk'ün hayat hikayesi...

ARİF ŞENTÜRK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son olarak "Şarkılar Bizi Söyler" programına konuk olan Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk yoğun bakıma alındığı açıklandı. Ses sanatçısı Onur Akay, Şentürk'ün yoğun bakıma alındığını ve durumunun ağur olduğunu aktardı.