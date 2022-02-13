Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni, Aşık Mahzuni Şerif’in akrabası mı? Yiğit Mahzuni’nin biyografisi...

Yiğit Mahzuni aynı zamanda söz yazarlığı ve bestecilik de yapıyor. Demet Akalın, Bilal Hancı, Aynur Aydın, Ekin Uzunlar, Güven Yüreyir, Çılgın Sedat, Elif Buse Doğan gibi bazı ünlü şarkıcılarla beraber besteler yapıyor ve Youtube üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. İlk olarak "Seni Düşündüm" adlı dedesi Aşık Mahzuni Şerif'e ithaf ettiği albümünü çıkardı.