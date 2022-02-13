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Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni, Aşık Mahzuni Şerif'in akrabası mı? Yiğit Mahzuni'nin biyografisi...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni, Aşık Mahzuni Şerif’in akrabası mı? Yiğit Mahzuni’nin biyografisi...

Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Halk ozanı Aşık Mahzuni'nin torunu Yiğit Mahzuni İbo Show'a konuk oluyor. Söz yazarı ve besteci olan Yiğit Mahzuni pek çok ünlü isimle çalışmıştır. İşte, Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni, Aşık Mahzuni Şerif'in akrabası mı? Yiğit Mahzuni'nin biyografisi...

Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni, Aşık Mahzuni Şerif'in akrabası mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk olarak "Seni Düşündüm" adlı dedesi Aşık Mahzuni Şerif'e ithaf ettiği albümle tanınan Yiğit Mahzuni'nin hayatı merak konusu oldu. Yiğit Mahzuni hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni, Aşık Mahzuni Şerif'in akrabası mı? Yiğit Mahzuni'nin biyografisi...

YİĞİT MAHZUNİ KİMDİR?

Halk ozanımız Aşık Mahzuni'nin torunu olan Yiğit Mahzuni, 18 Ağustos 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya gözlerini açtı. Asıl adı Yiğit Birkan Demir olan Yiğit Mahzuni, ilk orta ve lise eğitimi Ankara'da tamamladı. 4 yaşındayken piyano eğitimi almaya başlayan Yiğit Mahzuni, ardından dedesi Mahzuni Şerif'in kendisine bağlama almasıyla bağlama eğitimi almaya da başladı.

İlk olarak dedesinin bestelediği "İşte Gidiyorum" (Çeşm-i Siyahım) 'ı seslendirdi. Bir taraftan müzik aletleri çalan Yiğit Mahzuni, bir yandan da müzik aranjörlüğü, kayıt müzisyenliği ve solistlik yapıyor.

Yiğit Mahzuni aynı zamanda söz yazarlığı ve bestecilik de yapıyor. Demet Akalın, Bilal Hancı, Aynur Aydın, Ekin Uzunlar, Güven Yüreyir, Çılgın Sedat, Elif Buse Doğan gibi bazı ünlü şarkıcılarla beraber besteler yapıyor ve Youtube üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. İlk olarak "Seni Düşündüm" adlı dedesi Aşık Mahzuni Şerif'e ithaf ettiği albümünü çıkardı.

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