Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? İbo Show konuğu Necati Şaşmaz aslen nereli? İşte hayatı...
Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İbo Show'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde konuklar arasında Necati Şaşmaz'da yer alıyor. Vatandaşlar Necati Şaşmaz'ın hayatını merak ediyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? İbo Show konuğu Necati Şaşmaz aslen nereli? İşte hayatı...
Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? İbo Show konuğu Necati Şaşmaz aslen nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, uzun bir süre Amerika'da yaşayan isim daha sonra Türkiye'ye dönme kararı almıştır. İşte, Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? İbo Show konuğu Necati Şaşmaz aslen nereli? İşte hayatı...
NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?
Muhammed Necati Şaşmaz (d. 15 Aralık 1971, Elazığ) Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve iş insanı. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle tanındı.
Zaza asıllı olan Şaşmaz, Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.
Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladı. Üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı aldı. Askerliğini 1999 Gölcük Depremi'nden sonra bedelli olarak Kütahya'da 28 gün yaptı. 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyaret ve tatil için geldiği sırada geri dönüş için uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Bir süre Ukrayna'ya giden Necati Şaşmaz, daha sonra yine Türkiye'ye döndü.
Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum." sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.
Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz; özel hayatının kalmadığını, "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor." sözleriyle dile getirdi.
POLAT ALEMDAR DİZİLERİ
2003-2005 Kurtlar Vadisi - Polat Alemdar
2005 Ekmek Teknesi (106. bölümde konuk oyuncu)
2006 Mavi Rüya (Konuk Oyuncu)
2007 Kurtlar Vadisi Terör (Polat Alemdar)
2007-2016 Kurtlar Vadisi Pusu (Polat Alemdar)
2011 Halil İbrahim Sofrası
2012 Kurt Kanunu
2015 Kara Kutu - (Yapımcı)
2019 Nöbet (Yapımcı/Senarist)
Sinema
2006 Kurtlar Vadisi Irak
2011 Kurtlar Vadisi Filistin
2017 Kurtlar Vadisi Vatan (Başrol, Yapımcı, Senarist)
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