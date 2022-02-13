Giriş Tarihi:
13.02.2022
Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronot Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronot Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir?