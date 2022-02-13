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Kurtlar Vadisi yeniden iddiası! Sevilen oyuncunun yeni adresi belli oldu! Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Kurtlar Vadisi yeniden iddiası! Sevilen oyuncunun yeni adresi belli oldu! Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

Televizyon dünyasının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin yeniden yayınlanacağı iddiası heyecanlandırdı. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama sonrasında hayranları gelecek yeni açıklamaları bekliyordu. Dizide "Savcı Leyla" karakterine hayat veren Çiğdem Batur'un ise bu süreçte yeni projesi belli oldu. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Necati Şaşmaz, dizinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. Fenomen dizi hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

ÇİĞDEM BATUR'UN YENİ ADRESİ...

Kurtlar Vadisi'nin Kaos ismiyle yeniden ekranlara döneceği yönündeki iddialar ortada dolanırken ismi ön plana çıkan Çiğdem Batur'un yeni projesi oldu.

Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla'yı oynayan Çiğdem Batur, "Aşkın Saati 19:03" filminde oynayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beşiktaşlı ünlüler aynı filmde buluşacak. Sowa Yapım'ın imza atacağı "Aşkın Saati 19:03" filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Yönetmen koltuğunda Hasan Gümet'in oturacağı filmin çekimleri mayıs ayında başlayacak.

Beşiktaş'a gönül vermis ünlü isimleri bir araya getirecek filmin ilk netleşen oyuncusu Çiğdem Batur oldu.

Cast çalışmaları devam eden filmin senaryosu ünlü oyuncu Özgür Özgülgün imzası taşıyor.

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Kaos hakkında dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Ancak dizinin başlama tarihi hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ BİR PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Şaşmaz söz konusu açıklamalarında kaos yönetimi altında bir ideolojinin bulunduğunu ve bu yönetiminden nasıl kurtulacaklarına ilişkin yeni proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

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