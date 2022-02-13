Cemil Özbayer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Cemil Özbayer oynadığı filmler diziler neler?
Cemil Özbayer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Berlin Kaplanı filmiyle akıllara kazınan Cemil Özbayer hayatını kaybetti. Birçok devlet tiyatrosu oyununda da oynayan Cemil Özbayer 67 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm sebebi ise arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.
Cemil Özbayer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Cemil Özbayer oynadığı filmler diziler nelerdir? Berlin Kaplanı filmiyle hatırlanan, usta oyuncu Cemil Özbayer'in kim olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Özbayer, 1973 yılında, daha konservatuvarda öğrenci iken, Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda oynamaya başladı.
CEMİL ÖZBAYER KİMDİR?
Cemil Özbayer(d. 1955, Ankara - ö. 12 Şubat 2022, İstanbul) Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmeni.
1955 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden 1975 yılında mezun oldu. Konservatuvar sürecinde, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Bozkurt Kuruç gibi hocalardan dersler aldı. 1973 yılında, daha konservatuvarda öğrenci iken, Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda oynamaya başladı. Konservatuvardan mezun olduktan sonra da Devlet Tiyatroları'nda oynamaya devam etti.
Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda yer aldı. Oynadığı oyunlarda fark yaratarak, Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yere sahip oldu. Yerli ve yabancı klasiklere, oyunculuğu ile getirdiği yorumlar alkışlandı. Doksanlı yıllardan sonra, oyunculuğa ara vererek yönetmenliğe ağırlık verdi.
Ankara Devlet Tiyatrosu başta olmak üzere, Sivas Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda yönetmenlik yapmaya başladı. İki binli yılların ardından, televizyonda, dizi filmlerde yer almaya başladı.
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