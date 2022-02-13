Cemil Özbayer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Cemil Özbayer oynadığı filmler diziler neler?

CEMİL ÖZBAYER KİMDİR?

Cemil Özbayer(d. 1955, Ankara - ö. 12 Şubat 2022, İstanbul) Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmeni.

1955 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden 1975 yılında mezun oldu. Konservatuvar sürecinde, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Bozkurt Kuruç gibi hocalardan dersler aldı. 1973 yılında, daha konservatuvarda öğrenci iken, Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda oynamaya başladı. Konservatuvardan mezun olduktan sonra da Devlet Tiyatroları'nda oynamaya devam etti.