Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi 1. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Konu detayları henüz açıklanmayan dizinin, izleyicileri Numenor Krallığı dönemine götüreceği biliniyor. Dunedain soyunun hikâyesinin anlatılacağı dizinin kadrosunda Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman yer alacak.

Yeni kadronun yanı sıra dizide az da olsa tanıdık bazı karakterlerin yer alabileceği de belirtildi. Bu karakterler arasında Sauron, Galadriel ve Elrond gibi isimler de yer alacak.