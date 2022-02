Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi 1. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

"The Lord of the Rings: The Rings of Power" adıyla yayınlanacak yapımda, dizinin odak noktası Güç Yüzükleri olacak.

Toplamda 8 bölümden oluşacak "The Lord of the Rings: The Rings of Power"ın ilk sezonu 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video üzerinden haftalık olarak yayınlanmaya başlayacak.