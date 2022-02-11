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Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi 1. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi 1. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi 1. sezon serinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Amazon Prime’da yayınlanacak seri, şimdiden oyuncu seçimleriyle ve konusuyla tartışmalara yol açtı. Uzun yıllardır beklenen fantastik serinin öncüsü Yüzüklerin Efendisi dizisinin ne zaman çıkacağı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, merakla beklenen dizinin yayın tarihi!

Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi 1. sezon ne zaman çıkacak? Fantastik serilerin atası olarak kabul edilen Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi şimdiden heyecan uyandırdı ve tartışmalara yol açtı. Dizinin fanları oyuncu seçimiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Peki; Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak?

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

"The Lord of the Rings: The Rings of Power" adıyla yayınlanacak yapımda, dizinin odak noktası Güç Yüzükleri olacak.

Toplamda 8 bölümden oluşacak "The Lord of the Rings: The Rings of Power"ın ilk sezonu 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video üzerinden haftalık olarak yayınlanmaya başlayacak.

Dizinin ilk sezon tarihi, Amazon Studios ve The Lord of the Rings on Prime'ın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda "2 Eylül 2022'de yeni bir yolculuk başlıyor" ifadeleri kullanılırken diziden ilk görsel de resmi olarak paylaşıldı.

Yeni Zelanda'da çekilen dizi, Peter Jackson imzalı "Yüzüklerin Efendisi" ve "The Hobbit" serilerinden yüzyıllar öncesinde geçecek.

Konu detayları henüz açıklanmayan dizinin, izleyicileri Numenor Krallığı dönemine götüreceği biliniyor. Dunedain soyunun hikâyesinin anlatılacağı dizinin kadrosunda Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman yer alacak.

Yeni kadronun yanı sıra dizide az da olsa tanıdık bazı karakterlerin yer alabileceği de belirtildi. Bu karakterler arasında Sauron, Galadriel ve Elrond gibi isimler de yer alacak.

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