Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kimdir? Netflix Aşk Taktikleri filmi konusu nedir?

AŞK TAKTİKLERİ KONUSU NEDİR?

Biri senin için yanıp tutuşsun diye iddiaya girişir misin? Çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarı sıra dışı taktiklerle bunu başarmaya çalışacak.

Demet Özdemir'in hayat verdiği karakter erkekleri çözdüğünü belirterek bu konuda sürekli takipçilerine bilgiler verecek. Takipçilerinin de o zaman o taktikleri sen kullan demesi üzerine karakter bu iddiayı kabul edecek ve bir erkeği nasıl tavladığını uygulamalı olarak yazısında anlatmak için maceraya başlayacak.