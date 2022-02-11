Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kimdir? Netflix Aşk Taktikleri filmi konusu nedir?
Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kimdir? Netflix Aşk Taktikleri filmi konusu nedir? Netflix’te yayınlanan Aşk Taktikleri isimli yerli film izleyicilerle buluştu. Romantik komedi türünde iddialı bir yapım olan Aşk Taktikleri’nin başrolünde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız isimleri yer alıyor. Netflix'in yeni filmi Aşk Taktikleri, Kapadokya'da çekildi.
Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kimdir? Netflix Aşk Taktikleri filmi konusu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Netflix'te yayınlanan yerli filmlere yeni bir halka daha eklendi. Yerli film Aşk Taktikleri konusu ve oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti.
AŞK TAKTİKLERİ KONUSU NEDİR?
Biri senin için yanıp tutuşsun diye iddiaya girişir misin? Çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarı sıra dışı taktiklerle bunu başarmaya çalışacak.
Demet Özdemir'in hayat verdiği karakter erkekleri çözdüğünü belirterek bu konuda sürekli takipçilerine bilgiler verecek. Takipçilerinin de o zaman o taktikleri sen kullan demesi üzerine karakter bu iddiayı kabul edecek ve bir erkeği nasıl tavladığını uygulamalı olarak yazısında anlatmak için maceraya başlayacak.
Aynı şekilde Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı karakter de yakın arkadaş çevresinde kadınları tamamen çözdüğünü belirtecek ve bunu ispatlamak için iddiaya girecek.
AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?
Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı filmde ayrıca Atakan Çelik, Doğukan Polat, Özgür Ozan, Deniz Baydar, Hande Yılmaz, Ecem Atalay, Yasemin Yazıcı gibi başarılı isimler bulunuyor.
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