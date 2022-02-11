Survivor All Star bu akşam var mı yok mu? 11 Şubat Cuma Survivor All Star var mı?
Survivor All Star bu akşam var mı yok mu? 11 Şubat Cuma Survivor All Star var mı? Survivor’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Adada yaşanan son gelişmeler ve kavgaların ardından Survivor All Star bu akşam var mı yok mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Yarışmanın son bölümünde Furkan adaya veda etmişti.
Survivor All Star bu akşam var mı yok? 11 Şubat Cuma Survivor All Star var mı? Survivor'da adada ortalık kızışmaya devam ederken, 11 Şubat Survivor All Star bu akşam var mı yok mu sorusunun cevabı sorgulanıyor.
SURVİVOR ALL STAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Survivor'ın yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak. Survivor'ın yeni bölümü 12 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler, uzun süren açlıklarını gidermek için parkura çıktı. Yarışmacılar bisküvi ve sandviç için karşı karşıya geldi. Kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı ve tadım şansını elde etti. En iyilere kalan oyunun kazananı ünlüler takımı oldu.
"SURVIVOR'DA İHRAÇ ETTİĞİMİZ YARIŞMACILAR VAR"
Survivor'da oyun alanında yaşanan kavga, yeni bölümdeki ada konseyinde de devam etti. Yunus Emre'nin "Daha önce bench'te sesini yükselten çok arkadaşımız oldu. Ancak kimseye böyle müdahale edilmedi. Bunun beni kışkırtmaya yönelik müdahale olduğunu düşünüyorum" sözleri dikkat çekti.
Ada konseyinde Yunus Emre'yi uyaran Acun Ilıcalı "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" dedi.
"ETTİĞİ KÜFÜRLERİ DUYSAYDIM..."
Hikmet ise "Amacım sadece ayırmaktı. Daha sonra etmiş olduğu küfürler olmuş. Ben bunları duymadım duysaydım farklı olurdu" dedi. Acun Ilıca yaptığı açıklamada 'Sen bundan sonraki iki ödülden yararlanamayacaksın" dedi. Hikmet'e ise bir ödül cezası verildi.
SURVİVOR'DA KİM GİTTİ?
Bu haftanın eleme adayları Mert, Birsen, Evrim, Barış, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu.
Adaya veda eden isim ise Furkan oldu.
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