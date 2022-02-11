Survivor All Star bu akşam var mı yok mu? 11 Şubat Cuma Survivor All Star var mı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler, uzun süren açlıklarını gidermek için parkura çıktı. Yarışmacılar bisküvi ve sandviç için karşı karşıya geldi. Kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı ve tadım şansını elde etti. En iyilere kalan oyunun kazananı ünlüler takımı oldu.

"SURVIVOR'DA İHRAÇ ETTİĞİMİZ YARIŞMACILAR VAR"

Survivor'da oyun alanında yaşanan kavga, yeni bölümdeki ada konseyinde de devam etti. Yunus Emre'nin "Daha önce bench'te sesini yükselten çok arkadaşımız oldu. Ancak kimseye böyle müdahale edilmedi. Bunun beni kışkırtmaya yönelik müdahale olduğunu düşünüyorum" sözleri dikkat çekti.