Survivor bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat Survivor bugün var mı?
10 Şubat Survivor bugün var mı? Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor’da yarışma heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Adaya son veda eden isim Furkan olmuştu. Peki; Survivor bu akşam var mı yok mu? İşte merak edilen sorunun cevabı!
Survivor bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat Survivor bugün var mı? Televizyonların sevilen yarışma programı Survivor'ın yeni bölümü merak ediliyor. Son olarak Furkan'ın elendiği yarışmanın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Peki; 10 Şubat Survivor bu akşam var mı yok mu?
SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Survivor'ın yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak. Survivor'ın yeni bölümü 12 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacak.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler, uzun süren açlıklarını gidermek için parkura çıktı. Yarışmacılar bisküvi ve sandviç için karşı karşıya geldi. Kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı ve tadım şansını elde etti. En iyilere kalan oyunun kazananı ünlüler takımı oldu.
"SURVIVOR'DA İHRAÇ ETTİĞİMİZ YARIŞMACILAR VAR"
Survivor'da oyun alanında yaşanan kavga, yeni bölümdeki ada konseyinde de devam etti. Yunus Emre'nin "Daha önce bench'te sesini yükselten çok arkadaşımız oldu. Ancak kimseye böyle müdahale edilmedi. Bunun beni kışkırtmaya yönelik müdahale olduğunu düşünüyorum" sözleri dikkat çekti.
Ada konseyinde Yunus Emre'yi uyaran Acun Ilıcalı "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" dedi.
"ETTİĞİ KÜFÜRLERİ DUYSAYDIM..."
Hikmet ise "Amacım sadece ayırmaktı. Daha sonra etmiş olduğu küfürler olmuş. Ben bunları duymadım duysaydım farklı olurdu" dedi. Acun Ilıca yaptığı açıklamada 'Sen bundan sonraki iki ödülden yararlanamayacaksın" dedi. Hikmet'e ise bir ödül cezası verildi.
SURVİVOR'DA KİM GİTTİ?
Bu haftanın eleme adayları Mert, Birsen, Evrim, Barış, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu.
Adaya veda eden isim ise Furkan oldu.
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