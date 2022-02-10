Survivor bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat Survivor bugün var mı?

"SURVIVOR'DA İHRAÇ ETTİĞİMİZ YARIŞMACILAR VAR"

Survivor'da oyun alanında yaşanan kavga, yeni bölümdeki ada konseyinde de devam etti. Yunus Emre'nin "Daha önce bench'te sesini yükselten çok arkadaşımız oldu. Ancak kimseye böyle müdahale edilmedi. Bunun beni kışkırtmaya yönelik müdahale olduğunu düşünüyorum" sözleri dikkat çekti.

Ada konseyinde Yunus Emre'yi uyaran Acun Ilıcalı "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" dedi.