Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Meriç Erkan yeni hali ve yeni ismi nasıl?

Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Meriç Erkan yeni hali nasıl? Magazin sayfalarında sık sık ismi geçen Meriç Erkan'ın kim olduğu gündeme araştırılan konuların başında geliyor. Erkan, yeni hayat tarzıyla görenleri şaşırttı. Meriç Erkan'ın yeni ismi Mahmut oldu.