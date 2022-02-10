Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Meriç Erkan yeni hali ve yeni ismi nasıl?
Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Meriç Erkan yeni hali nasıl? Bir dönem Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak hatırlanan, magazin sayfalarının tanınan ismi Meriç Erkan’ın yeni hali gündem oldu. Peki, Meriç Erkan kimdir?
Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Meriç Erkan yeni hali nasıl? Magazin sayfalarında sık sık ismi geçen Meriç Erkan'ın kim olduğu gündeme araştırılan konuların başında geliyor. Erkan, yeni hayat tarzıyla görenleri şaşırttı. Meriç Erkan'ın yeni ismi Mahmut oldu.
MERİÇ ERKAN KİMDİR?
Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi, ilköğretimini de orada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı.
Adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyuran Meriç Erkan, Ahu Tubğa ile yaşadığı aşk ile hatırlanıyor.
Meriç Erkan bir dönem "Esra Erol'da" programına katılmıştı. Meriç Erkan, yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekildi ve ekranlarda yer almadı.
Meriç Erkan, ismini değiştirdi ve "Mahmut" adı ile hayatını sürdürme kararı aldı. Yeni ismi Mahmut Erkan oldu.
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- Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Meriç Erkan yeni hali ve yeni ismi nasıl?
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