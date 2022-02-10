Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Çiğdem Tunç son hali nasıl?

15 yıl boyunca bale eğitimi alan Çiğdem Tunç, profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başladı. Pek çok Sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır.

Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev aldı. Televizyon kariyeri ise "Boğaziçinden", "Bizden size". "Teleskop" programlarında dans etmesi ile başladı. Çiğdem Tunç, 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.