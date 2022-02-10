10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Survivor 2022 hangi günler var, yok? Survivor haftada kaç gün yayınlanıyor? TV8 yayın akışı...

Survivor 2022 hangi günler var, yok? Survivor haftada kaç gün yayınlanıyor? TV8 yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2022
ABONE OL
Survivor 2022 hangi günler var, yok? Survivor haftada kaç gün yayınlanıyor? TV8 yayın akışı...

Survivor 2022 hangi günler var, yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de mücadele üst seviyelere çıktı. Eleme konseyinin heyecanla takip edildiği programda veda eden isim Furkan Kızılay oldu. Yarışmayı izlemek isteyenler TV8 yayın akışını yakından takip ediyor. İşte, Survivor 2022 hangi günler var, yok? Survivor haftada kaç gün yayınlanıyor? TV8 yayın akışı...

Survivor 2022 hangi günler var, yok? Survivor haftada kaç gün yayınlanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'ın 10 Şubat Perşembe akşamı yani bu akşam neden yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 9 Şubat Çarşamba akşamı yeni bir elemenin olduğu Survivor'da Furkan adaya, arkadaşlarına ve Survivor olma hayallerine veda etmişti. İşte, Survivor 2022 hangi günler var, yok? Survivor haftada kaç gün yayınlanıyor? TV8 yayın akışı...

SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?

Survivor All Star bu akşam TV8'de yeni bölümüyle ekranlara gelemeyecek. Survivor yerine bu akşam 20.00'da Recep İvedik 5 sinema filmi TV'de ekranlara gelecek.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen yarışması Survivor yeni bölümüyle 12 Şubat Cumartesi günü ekranlarda olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA