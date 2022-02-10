Survivor 2022 hangi günler var, yok? Survivor haftada kaç gün yayınlanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'ın 10 Şubat Perşembe akşamı yani bu akşam neden yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 9 Şubat Çarşamba akşamı yeni bir elemenin olduğu Survivor'da Furkan adaya, arkadaşlarına ve Survivor olma hayallerine veda etmişti. İşte, Survivor 2022 hangi günler var, yok? Survivor haftada kaç gün yayınlanıyor? TV8 yayın akışı...