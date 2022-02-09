Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den yeni hamle! Takipten çıkarttı yetmedi...
Hadise ile evlilik hazırlıkları yapan Mehmet Dinçerler, borç batağında olduğu haberleri sonrası sosyal medya hesabını kapatmıştı. Instagram'a geri dönen iş insanı, ilk iş olarak Sinan Akçıl'ı takipten çıkmıştı. İş adamıyla dost olduğunu söyleyip övgüler yağdıran Akçıl’ı takipten çıkan Dinçerler, bununla da yetinmeyip popçuyu engelledi.
Hadise ile evlilik planları yapan Mehmet Dinçerler, hakkında çıkan olumsuz haberleri görmemek için Instagram hesabını kapatmıştı.
Borç batağında olduğu iddia edilen Dinçerler, hesabını geçtiğimiz günlerde yeniden açtı. Genç iş insanı sıkıntılı günlerinin acısını ise Sinan Akçıl'dan çıkardı.
Bir dönem Hadise ile aşk yaşayan Akçıl'ın kendisi için söylediği "Mehmet benim eski dostum. Çok düzgün bir çocuk. İkisine de mutluluklar diliyorum" sözlerinden rahatsız olan Dinçerler düğmeye bastı.
2. Sayfa'nın haberine göre Sinan Akçıl'ı Instagram'dan takipten çıkan Dinçerler, daha sonra da popçuyu engelledi.
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