Tuğba Özerk cephesinden ‘Tosuncuk’ yanıtı: “Hayal ürününden ibaret”
Çiftlik Bank sistemiyle birçok kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle tutuklanan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Şarkıcı Tuğba Özerk’in Tosuncuk’un paralarını akladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. MASAK’ın yaptığı incelemede Özerk’in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edilirken açılan soruşturma sonrası avukatından ilk açıklama geldi.
Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.
HESAPLARINDA ŞÜPHELİ HAREKETLER TESPİT EDİLDİ
Yapılan suçlama sonrası Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
İLK AÇIKLAMA GELDİ
Gündeme oturan haber sonrası Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınladı.
"HAYAL ÜRÜNÜNDEN İBARET"
İhbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduklarını belirten avukat Hazinedar, "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz!" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halil Falyalı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Halil Falyalı neden öldürüldü?
- Engelli atamaları ertelendi mi? 2022 engelli atamaları ne zaman yapılacak, hangi gün?
- MSÜ başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ başvuruları son gün ne zaman?
- Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat yarın Konya'da okullar tatil mi? Konya Valilik açıklamaları...
- Afyon'da yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Afyon'da okullar tatil olacak mı? Afyon Valiliği son dakika...
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Kura çekimi...
- LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek?
- Survivor eleme hangi gün? Survivor eleme gecesi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- SSK, Bağkur, 4C'liler EYT'siz için emeklilik şartı! Yaş, yıl, prim şartı aramaksızın 10, 15, 25 yılda emekli olun! Erken emeklilik...
- Uşak'ta yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat Çarşamba Uşak'ta okullar tatil mi? Uşak Valiliği son dakika...
- Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, Bağkur'lu emekliye 3'lü kazanç kapısı! Maaş, promosyon, ikramiye...
- Kırşehir ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Kırşehir ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...