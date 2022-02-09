Tuğba Özerk cephesinden ‘Tosuncuk’ yanıtı: “Hayal ürününden ibaret”

"HAYAL ÜRÜNÜNDEN İBARET"

İhbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduklarını belirten avukat Hazinedar, "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz!" dedi.