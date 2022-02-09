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Tuğba Özerk cephesinden ‘Tosuncuk’ yanıtı: “Hayal ürününden ibaret”

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Tuğba Özerk cephesinden ‘Tosuncuk’ yanıtı: “Hayal ürününden ibaret”

Çiftlik Bank sistemiyle birçok kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle tutuklanan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Şarkıcı Tuğba Özerk’in Tosuncuk’un paralarını akladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. MASAK’ın yaptığı incelemede Özerk’in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edilirken açılan soruşturma sonrası avukatından ilk açıklama geldi.

Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.

HESAPLARINDA ŞÜPHELİ HAREKETLER TESPİT EDİLDİ

Yapılan suçlama sonrası Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Gündeme oturan haber sonrası Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınladı.

"HAYAL ÜRÜNÜNDEN İBARET"

İhbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduklarını belirten avukat Hazinedar, "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz!" dedi.

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