Survivor eleme hangi gün? Survivor eleme gecesi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

7 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gönüllülerin sadece bir eleme adayı bulundurduğu potaya yeni bir isim göndermemek için tüm enerjileri ile parkura çıkan ünlüler, kadınlar mücadelesinde kaybetti. Erkekler mücadelesinde ise ünlüler kazandı. En iyiler turunda ise 3-1 gönüllüler kazandı ve dokunulmazlık yeniden gönüllülerin oldu.