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Survivor eleme hangi gün? Survivor eleme gecesi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Survivor eleme hangi gün? Survivor eleme gecesi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor eleme hangi gün? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü eleme adayının belirleneceği yeni bölüm başladı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta eleme olmayacağını açıklamıştı. Bu haftanın eleme takvimi merak ediliyor. İşte, Survivor eleme hangi gün? Survivor eleme gecesi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor eleme hangi gün? Survivor eleme gecesi ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor'un çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde devam ediyor. Bu akşam seyirciyle buluşan Survivor All Star'da sürgün adasına gidecek üçüncü kişi belli olacak. İşte, Survivor eleme hangi gün? Survivor eleme gecesi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

7 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gönüllülerin sadece bir eleme adayı bulundurduğu potaya yeni bir isim göndermemek için tüm enerjileri ile parkura çıkan ünlüler, kadınlar mücadelesinde kaybetti. Erkekler mücadelesinde ise ünlüler kazandı. En iyiler turunda ise 3-1 gönüllüler kazandı ve dokunulmazlık yeniden gönüllülerin oldu.

Eleme adayı çıkaran ünlüler takımında performans birincileri kadınlarda Elif, erkeklerde ise Parviz oldu. Gönüllülerde ise Seda ile Ogeday birinci seçildi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Aycan'ın yarışmayı bırakması ile geçtiğimiz hafta eleme olmamıştı. Geçen haftanın adayları ile birlikte; Mert, Birsen, Evrim, Barış, Furkan ve Bora potadaki isimler. 7 Şubat günü en çok oyu alan Gizem bu hafta potaya giden üçüncü isim oldu. Son eleme adayını da Elif seçti ve Sercan'ın adını verdi.

SURVİVOR ELEME HANGİ GÜN?

Survivor eleme gecesinin Çarşamba günü olması bekleniyor.

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