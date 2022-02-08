Tinder Avcısı kimdir? Tinder Avcısı gerçek mi, hikayesi nedir?
Tinder Avcısı kimdir? Netflix’te yayımlanan Tinder Avcısı gerçek mi? Netflix'in yeni yapımı The Tinder Swindler'da bahsi geçen Simon Leviev, sosyal medyada gündemde yer alan konulardan birisi oldu. Tinder Avcısı adıyla tanınan Leviev, yalanlarıyla hayatına giren kadınları dolandırıyor. Peki; Tinder Avcısı kimdir?
Tinder Avcısı kimdir? Tinder Avcısı gerçek mi? Netflix'in yeni yapımı Tinder Avcısı'nın kim olduğu merak ediliyor. Zengin bir iş insanının oğlu gibi davranan İsrailli Şimon Hayut kendi koyduğu ismiyle Simon Leviev, Tinder Avcısı belgeseliyle tanındı. Leviev'in hayatı da merak konusu oldu.
TİNDER AVCISI KİMDİR?
Zengin bir iş insanının oğlu gibi davranan İsrailli Şimon Hayut kendi koyduğu ismiyle Simon Leviev, Tinder Avcısı belgeseliyle adını geniş bir kitleye duyurdu. Belgesel, kendisini Özbekistan asıllı İsrailli "elmas kralı" Lev Leviev'in oğlu olarak tanıtan Simon Leviev'i konu ediniyor.
Belgeselde sosyal medya paylaşımlarıyla gösterişli bir yaşam imajı veren Simon Leviev, kaçırıldığı, başının belada olduğunu ispat etmek için her şeyi yapıyor ve yalanlarıyla hayatına giren kadınları dolandırıyor. İsrail polisi, Simon Leviev'in 2011 yılında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilikten verilen cezayı atlatmak için kaçan İsrail doğumlu bir dolandırıcı olduğunu doğruladı.
Leviev, 1990 yılında İsrail'in Bnei Brak kentinde Dünyaya geldi. 2010 yılında bir uçuş okuluna gitti. Felicity Morris'in yaptığı röportajlara göre, Leviev gençliğinden beri çek dolandırıcılığı gibi küçük suçlar işliyor.
Yasal adı olan Shimon Hayut'tan Simon Leviev olarak değiştirdi ve Leviev soyadını kullanarak "Elmasların Kralı" olarak bilinen İsrailli bir işadamı olan Lev Avnerovich Leviev ile akrabaymış gibi yaptı.
The Times of Israel'e göre, 2017'den 2019'a kadar Avrupa kıtasındaki kurbanlardan yalnızca bir Ponzi şeması kullanarak tahmini 10 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor. 2015 yılında Finlandiya'da iki yıl, 2019'da İsrail'de 15 ay hapis cezasına çarptırılan Simon Leviev 2019 itibariyle, hala birçok ülkede dolandırıcılıktan aranıyor.
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