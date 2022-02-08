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Aras Bulut İynemli’den kötü haber! Koronavirüse yakalandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Aras Bulut İynemli’den kötü haber! Koronavirüse yakalandı

Son olarak Çukur dizisiyle izleyici karşısına çıkan Aras Bulut İynemli’den hayranlarını üzen bir haber geldi. Yakışıklı oyuncunun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. İşte Aras Bulut İynemli’nin son durumu…

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