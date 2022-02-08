Fulden Uras son sağlık durumu nedir? Fulden Uras'ın hastalığı ne? Fulden Uras kimdir, kaç yaşında, nereli?
Şarkıcı ve oyuncu Fulden Uras sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından gündeme geldi. Serumlu videosunu Instagram hesabından paylaşan Feulden Uras'ın sağlık durumu merak ediliyor. Fulden Uras'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Peki, Fulden Uras son sağlık durumu nedir? Fulden Uras'ın hastalığı ne? Fulden Uras kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fulden Uras hakkında merak edilenler...
Fulden Uras'ın son sağlık durumu nasıl? Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı ve oyuncu Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti. Hastaneye kaldırılan Uras'ın ameliyata alındığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından ünlü şarkıcının sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Fulden Uras son sağlık durumu nedir? Fulden Uras'ın hastalığı ne? Fulden Uras kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
FULDEN ARAS SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bir dönem bağırsak kanserine yakalandıktan sonra uzun süre tedavi gören Fulden Uras, uzun süredir de meme kanseriyle mücadele ediyor. Hastalığı yeniden nükseden Uras, ameliyata alındı. Hastaneye kaldırılan Uras, kolunda serumlu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok."
Hastalığı nüksedince bir kez daha ameliyat olmak zorunda kalan sanatçı, geçirdiği operasyon sonrası Instagram hesabından paylaştığı video ile son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Uras, "Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
FULDEN URAS KİMDİR?
Fulden Uras, 6 Haziran 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bir dergiye verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986 yılında Ah Bu Kadınlar adlı filmde başrol olarak ilk kez kamera karşısına geçti.
Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991 yılında "assolist" olarak sahneye çıktı ve 1995 yılında ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı.
Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Meme kanserine yakalanan Uras, birden fazla ameliyat geçirdi.
Kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten bir derneğin başkanlığını yapmaktadır.
1989
İlk Aşk
Kilyos Cinayeti
1988
Canım
Gemileri Yakmak
Kara Zindan
Kırmızı Fistan Mor Kadife
Kızın Adı Fatma
Tek Başına
Yaşarken Ölmek
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