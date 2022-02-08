Fulden Uras son sağlık durumu nedir? Fulden Uras’ın hastalığı ne? Fulden Uras kimdir, kaç yaşında, nereli?

"Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok."

Hastalığı nüksedince bir kez daha ameliyat olmak zorunda kalan sanatçı, geçirdiği operasyon sonrası Instagram hesabından paylaştığı video ile son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Uras, "Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.