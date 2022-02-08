Oscar adayları kimdir? 2022 Oscar adayları kim oldu? Oscar adayı hangi filmler?
2022 Oscar adayları kimdir? Oscar adayları kim oldu? Oscar adayı hangi filmler? 2022 yılının en iyi filmlerinin ve oyuncularının sahibini bulacağı 2022 Oscar adayları belli oldu. Adayların açıklanmasının ardından Oscar adaylarının kim olduğu konusunda arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki, 2022 Oscar adayları kimdir?
2022 Oscar adayları kimdir? Oscar adayları hangi filmler? Sinema dalında yılın en çok heyecanla beklenen töreni 2022 Oscar'da heyecan devam ediyor. Oscar adaylarının kim olduğu gündemde araştırılan konuların başında geliyor. 94. Akademi Ödülleri, 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.
2022 OSCAR ADAYLARI KİMDİR?
EN İYİ FİLM
"Belfast"
"CODA"
"Don't Look Up"
"Drive My Car"
"Dune"
"King Richard"
"Licorice Pizza"
"Nightmare Alley"
"The Power of the Dog"
"West Side Story"
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Javier Bardem, "Being the Ricardos"
Benedict Cumberbatch, "The Power of the Dog"
Andrew Garfield, "Tik Tik Boom!"
Will Smith, "King Richard"
Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth"
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"
Olivia Colman, "The Lost Daughter"
Penelope Cruz, "Parallel Mothers"
Nicole Kidman, "Being the Ricardos"
Kristen Stewart, "Spencer"
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ciaran Hinds, "Belfast"
Troy Kotsur, "CODA"
Jesse Plemons, "The Power of the Dog"
J.K. Simmons, "Being the Ricardos"
Kodi Smit-McPhee, "The Power of the Dog"
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Jessie Buckley, "The Lost Daughter"
Ariana DeBose, "West Side Story"
Judi Dench, "Belfast"
Kirsten Dunst, "The Power of the Dog"
Aunjanue Ellis, "King Richard"
EN İYİ ANİMASYON FİLM
"Encanto"
"Flee"
"Luca"
"The Mitchells vs. The Machine"
"Raya and the Last Dragon"
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
"Belfast"
"Don't Look Up"
"King Richard"
"Licorice Pizza"
"The Worst Person in the World"
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