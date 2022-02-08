Oscar adayları kimdir? 2022 Oscar adayları kim oldu? Oscar adayı hangi filmler?

2022 Oscar adayları kimdir? Oscar adayları hangi filmler? Sinema dalında yılın en çok heyecanla beklenen töreni 2022 Oscar'da heyecan devam ediyor. Oscar adaylarının kim olduğu gündemde araştırılan konuların başında geliyor. 94. Akademi Ödülleri, 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.