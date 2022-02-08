NBA All-Star maçı ne zaman hangi kanalda? NBA All-Star maçı saat kaçta?

NBA ALL-STAR MAÇI NE ZAMAN?

NBA'de yılın organizasyonu olan ve 71. kez gerçekleştirilen All-Star'da heyecan 20 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da başlayacak.

2022 NBA ALL-STAR KADROSU

NBA All-Star'da Batı ve Doğu Konferansı'nın ilk beşleri belli oldu. Batı Konferansı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Doğu Konferansı'nın da Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant yapacak.

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets).