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NBA All-Star maçı ne zaman hangi kanalda? NBA All-Star maçı saat kaçta?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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NBA All-Star maçı ne zaman hangi kanalda? NBA All-Star maçı saat kaçta?

NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda? NBA All-Star maçı saat kaçta? Dünyanın en popüler basketbol organizasyonu NBA’de, yıldızların sahaya çıkacağı All-Star organizasyonu başlıyor. Organizasyonda birbirinden heyecanlı etkinlikler de parkede yer alacak. Peki; NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda?

NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda? NBA All-Star maçı saat kaçta? NBA'de sezonun en renkli dönemi All-Star'da heyecan başlıyor. Yıldızların sahne alacağı Nba All-star organizasyonunda birbirinden yetenekli basketbolcular parkede tüm hünerlerini sergileyecek. Peki; NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda?

NBA ALL-STAR MAÇI NE ZAMAN?

NBA'de yılın organizasyonu olan ve 71. kez gerçekleştirilen All-Star'da heyecan 20 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da başlayacak.

2022 NBA ALL-STAR KADROSU

NBA All-Star'da Batı ve Doğu Konferansı'nın ilk beşleri belli oldu. Batı Konferansı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Doğu Konferansı'nın da Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant yapacak.

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Trae Young (Atlanta Hawks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 21 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentinde oynanacak karşılaşmada görev alacak 14 yedek oyuncu, başantrenörlerin oylarıyla belirlendi.

Doğu Konferansı'nda Jimmy Butler (Miami Heat), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), James Harden (Brooklyn Nets), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Fred VanVleet (Toronto Raptors) yedeklerde yer aldı.

Batı Konferansı'nda ise Chris Paul, Devin Booker (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors) ve Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) yedekler arasına girdi.

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