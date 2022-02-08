Lucca’da şarkıcı Teoman da içerideyken eski çalışan dehşet saçmıştı! Yeni gelişme
İstanbul’da ünlü isimlerin uğrak mekanı Lucca, gece yarısı eski personeli C.A. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda 3 şahıs yaralandı. İçlerinde Teoman’ın da olduğu müşteriler korku dolu anlar yaşadı. Saldırı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı gözaltına aldı. İşte detaylar…
Bebek'te bulunan Lucca isimli mekanda 2 ay önce kovulan C.A. adlı şahıs, alacağı olduğunu öne sürüyordu. Birkaç gün önce işletmeye gidip olay çıkarmıştı.
Cuma gecesi saat 01.30 sularında tekrar gitti, eski mesai arkadaşları içeri girmesine engel oldu. İşletmenin sorumlu müdürü İbrahim Yılmaz, C.A. ile konuşmak için dışarı çıktı.
PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
C.A. parasını isteyip bağırmaya başladı. Daha sonra silahını çekerek peş peşe ateş etti. Yılmaz ile mekan çalışanlarından Recep Vayıs ve kapıda çiçek satan Mehmet Putum yaralandı. C.A. otomobiline binerek kaçtı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan eski çalışan C.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
ROCK'ÇI TEOMAN'DA ORADAYDI
Olay sırasında Lucca'da büyük panik yaşandı, müşteriler panikle kendini dışarı attı. Rock'çı Teoman'ın da bulunduğu kimi müşteriler masaların altına saklandı.
Teoman ise mekandan en son çıkan kişi oldu. Çok gergin olan Teoman, koşar adım arabasına binerek soruları yanıtsız bıraktı.
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