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Duygu Özaslan'a şok ceza! Uyanıklığı pahalıya patladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Duygu Özaslan’a şok ceza! Uyanıklığı pahalıya patladı

Sosyal medyada en çok kazanan isimlerin başında gelen fenomen Duygu Özaslan yasaklara uymayınca ceza aldı. Bakanlığın kararına aykırı davranan fenomen, 114.326 liralık ceza yedi.

Sosyal medyayı gelir kapısı haline getiren fenomenler, bu habere çok üzülecek. Instagram'da 2 milyon takipçisi olan ve yaptığı reklam içerikli paylaşımlarıyla lüks bir hayat yaşayan Duygu Özaslan, yasalara aykırı davranınca olanlar oldu.

2020 yılında sosyal medyadan kazanç elde edenleri denetleme amaçlı olarak "#işbirliği" yazısı zorunlu tutulmuştu. Ancak genç fenomen, 'işbirliği' yazısını görünür bir şekilde paylaşmadı.

Bu şekilde onlarca paylaşım yapan Duygu Özaslan'ın uyanıklığı yetkililerinden gözünden kaçmadı.

DİĞER FENOMENLER YOLDA

Genç fenomene 114 bin 236 TL para cezası kesildi. Bu cezanın diğer sosyal medya fenomenleri için de emsal olacağı gündeme geldi.

Şimdilerde birçok fenomene de benzeri cezalar geleceği iddia ediliyor. Instagram'da en çok kazanan isimlerin başında Burcu Esmersoy, Rachel Araz Kiresepi ve Danla Bilic'in geldiği biliniyor.

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