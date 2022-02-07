Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 bir süredir pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşuyordu. İşte, Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti?