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Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti?

Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin bu akşamki yayın akışında yer almadı. Program için alınan karardan habersiz olanlar yeni bölümlerin ne zaman olacağını merak ediyor. İşte, Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti?

Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 bir süredir pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşuyordu. İşte, Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2' programı, geçtiğimiz hafta final bölümüyle Kanal D'de ekranlarıne veda etti.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER NEDEN FİNAL YAPTI?

Final kararının düşük reytingler nedeni ile alındığı tahmin ediliyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER KANAL MI DEĞİŞTİRDİ?

Çok Güzel Hareketler 2'nin sosyal medya paylaşımlarda, "yakın zamanda yeniden görüşeceğiz", "yakında görüşmek üzere" ifadeleri yer alıyor. Bu açıklama sonrası programın kanal değiştirdiği ya da dijital platforma geçtiği iddia edildi.

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