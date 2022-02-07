Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti?
Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin bu akşamki yayın akışında yer almadı. Program için alınan karardan habersiz olanlar yeni bölümlerin ne zaman olacağını merak ediyor. İşte, Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti?
Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 bir süredir pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşuyordu. İşte, Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti?
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2' programı, geçtiğimiz hafta final bölümüyle Kanal D'de ekranlarıne veda etti.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER NEDEN FİNAL YAPTI?
Final kararının düşük reytingler nedeni ile alındığı tahmin ediliyor.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER KANAL MI DEĞİŞTİRDİ?
Çok Güzel Hareketler 2'nin sosyal medya paylaşımlarda, "yakın zamanda yeniden görüşeceğiz", "yakında görüşmek üzere" ifadeleri yer alıyor. Bu açıklama sonrası programın kanal değiştirdiği ya da dijital platforma geçtiği iddia edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2022 bekçi alımı olacak mı, var mı? Başvuru şartları...
- Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti?
- EKPSS kura tarihi ertelendi mi? 2022 EKPSS engelli memur atamaları ne zaman yapılacak? Yerleştirme sonuçları...
- EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Derya Büyükuncu yakalandı mı? Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında, nereli?
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru ekranı!
- MEB açıkladı! Okullar online olacak mı? 2022 okullarda yüz yüze eğitim ertelenecek mi, uzaktan eğitime geçilecek mi?
- Diyanet tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Diyanet hafızlık atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi açıklama!
- Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş nereli, ailesi kim? Oytun Erbaş babası dedesi kimdir?
- KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2022 Şubat TC Kimlik numarasının sonuna göre ödeme takvimi açıklandı
- Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kıyı Emniyeti işçi alımı başvuru nasıl yapılır?