Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in milyonluk sefaleti! Başlarına gelmeyen kalmadı
İstanbul Kemerburgaz’da 10 milyon liralık kütük villada yaşayan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinin başına gelmeyen kalmadı. Geçtiğimiz yıl evini eşek arıları basmış, tilkiler dadanmış ve yangın çıkmıştı. Çiftin milyonluk evinde yeniden sorun çıktı. Son yaşadıkları bu kadar da olmaz dedirtti.
Yaklaşık 2 senedir İstanbul Kemerburgaz'daki 10 milyon liralık kütük villada yaşayan Eser ile Berfu Yenenler'in başı dertten bir türlü kurtulmadı.
Ünlü çiftin iki oğluyla yaşadıkları evlerini önce eşek arıları bastı. Yenenler Ailesi'nin, ikinci davetsiz misafiri ise tilkiler oldu. Tilkiler evin bahçesinde gördükleri ayakkabı ve terlikleri sürekli parçalayıp çaldı.
FELAKET ÜSTÜNE FELAKET
Daha sonra yangın şoku yaşayan çiftin evine yarasalar yuva yaptı. Her gün bir aksiyonun yaşandığı villanın üzerine bir de ağaç devrildi. Başları dertten kurtulmayan Eser ve Berfu Yenenler'in villasının şimdi de çatısı akmaya başladı.
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