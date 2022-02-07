Melisa Şenolsun’un Umut Evirgen paniği! Koşarak uzaklaştı





Yüzündeki gerginlik belli olan Şenolsun, "Arkadaşlar hiçbir şey sormayın. Alkollüyüm cevap verebilecek halim yok" dedi. Şenolsun'un hemen ardından Umut Evirgen de yanında iki güzelle mekandan ayrıldı. Evirgen, pişti sorularına "Düşman değiliz" cevabı verdi.