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Melisa Şenolsun'un Umut Evirgen paniği! Koşarak uzaklaştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Melisa Şenolsun’un Umut Evirgen paniği! Koşarak uzaklaştı

Eski sevgililer Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun, bir mekanda pişti oldu. Eski aşkının geldiğini fark eden güzel oyuncu, koşar adımlarla mekanı terk etti. Şenolsun'un hemen ardından Umut Evirgen de yanında iki güzelle mekandan ayrıldı.

Oyuncu Melisa Şenolsun önceki gece Cihangir'de eğlencedeydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde aynı mekana eski sevgilisi Umut Evirgen de geldi. İçeride pişti olan ikiliden Şenolsun, dakikalar sonra koşar adımlarla mekanı terk etti.



Yüzündeki gerginlik belli olan Şenolsun, "Arkadaşlar hiçbir şey sormayın. Alkollüyüm cevap verebilecek halim yok" dedi. Şenolsun'un hemen ardından Umut Evirgen de yanında iki güzelle mekandan ayrıldı. Evirgen, pişti sorularına "Düşman değiliz" cevabı verdi.



Ünlü işletmeci, Melisa Şenolsun'la Tuba Büyüküstün yüzünden ayrılmıştı.

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