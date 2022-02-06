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"Adından en fazla ünlem işareti olan kasaba" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren "Saint- Louis-du-Ha! Ha" nerededir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Adından en fazla ünlem işareti olan kasaba unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Saint- Louis-du-Ha! Ha nerededir?

"Adından en fazla ünlem işareti olan kasaba" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren "Saint- Louis-du-Ha! Ha" nerededir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Adından en fazla ünlem işareti olan kasaba" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren "Saint- Louis-du-Ha! Ha" nerededir?

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