Ayça Ayşin Turan ve Serenay Sarıkaya için pehlivanlı önlem

Ayça Ayşin Turan ve Serenay Sarıkaya, son günlerde oldukça sıkıntılı anlar yaşadı. Mazi adlı Cezayirli bir şarkıcı, 2 yıl önce ekranda izleyip aşık olduğu oyuncuya saplantılı şekilde mesajlar atmaya başladı. Son olarak şarkıcının İstanbul'a gelip bir otel odasında silahlarıyla paylaşım yapması ve "Ayça'yı almadan dönmeyeceğim, buraya Ayça'yı kaçırmaya geldim" demesi büyük panik yarattı. Otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken aracı tekmelenen oyuncu Serenay Sarıkaya da olayın ardından evini ve otomobilini değiştirdi.