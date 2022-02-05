Ayça Ayşin Turan ve Serenay Sarıkaya için pehlivanlı önlem
Ayça Ayşin Turan ve Serenay Sarıkaya'nın yaşadığı sapık kabusu sonrası menajerlik şirketi harekete geçti. Güzel oyuncuların rahat nefes alabilmesi için ofise eski bir pehlivanı güvenlik görevlisi olarak alındı.
Ayça Ayşin Turan ve Serenay Sarıkaya, son günlerde oldukça sıkıntılı anlar yaşadı. Mazi adlı Cezayirli bir şarkıcı, 2 yıl önce ekranda izleyip aşık olduğu oyuncuya saplantılı şekilde mesajlar atmaya başladı. Son olarak şarkıcının İstanbul'a gelip bir otel odasında silahlarıyla paylaşım yapması ve "Ayça'yı almadan dönmeyeceğim, buraya Ayça'yı kaçırmaya geldim" demesi büyük panik yarattı. Otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken aracı tekmelenen oyuncu Serenay Sarıkaya da olayın ardından evini ve otomobilini değiştirdi.
ETTEN DUVAR ÖRDÜ
Her iki güzelin yanı sıra bünyesinde yine saplantılı bir hayran korkusu yaşayan Ezgi Mola'yı da bulunduran menajerlik şirketi de oyuncularının biraz rahat edebilmesi için 'pehlivanlı önlem' aldı. Şirketin Etiler'deki ofis binasının önünde etten duvar ören eski pehlivan, kuş uçurtmuyor.
Menajerlik şirketinin önünden ayrılmayan eski bir pehlivan olan 'Hüseyin', güzel oyuncuların biraz olsun rahat nefes almasını sağlıyor.
Ayça Ayşin Turan'ın yaşadığı korku sonrası en büyük destekçisi sevgilisi Alp Navruz oldu.
HAYATI DEĞİŞTİ
Serenay Sarıkaya, saplantılı hayranı yüzünden neredeyse tüm yaşantısını değiştirdi. Güzel oyuncu, özel güvenlikli bir siteye de taşındı.
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