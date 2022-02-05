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Ozan Akbaba: “Benim işim bir gün mafya, bir gün polis olmak”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Ozan Akbaba: “Benim işim bir gün mafya, bir gün polis olmak”

Senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı Anka filmiyle seyirci karşısına çıkan Ozan Akbaba Bi Başka’ Youtube kanalının konuğu oldu. Programda hız ve aksiyonun kendisine iyi geldiğini anlatan Akbaba çocuk sahibi olduktan sonra bu yönünün törpülendiğini söyledi. “Eskisi kadar gözü kara değilim” diyen ünlü oyuncu, “Çocuk çok güzel bir şey, dünya güzel bir yer, yaşam her insana bir kere verilen bir hak. Bunu sonuna kadar götürebiliyorsak ne ala” ifadelerini kullandı.

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