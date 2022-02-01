GSB personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 GSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Şarları...
GSB personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. GSB yurt yönetim personel alımı başvuruları hakkında detaylar netleşti. GSB personel alımı başvurularının ocak ayında başlayacağı belirtilmişti. Başvurular 31 Ocak itibarıyla alınmaya başlandı. Ancak GSB personel alımı başvuruları için tanınan süre oldukça kısıtlı. İşte, GSB personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 GSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Şarları...
GSB personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 GSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine yurt yönetim personeli alımı yapılacak. GSB personel alımı başvuruları 31 Ocak saat 10.00 itibarıyla başlamıştı. İşlemler Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, GSB personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 GSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Şarları...
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?
GSB personel alımı başvuruları 31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular 4 Şubat saat 17.00'a kadar Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Belirtilen başvuru şartlarına uygun olan adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden online ortamda yapacak.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden başvuruda bulunmayan adayların taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtildi.
GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.
4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
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