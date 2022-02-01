Yeni bölümde ortalık karışıyor! Yalnız Kurt 2.bölüm 2. fragmanı büyük heyecan yarattı: Paşaya suikast yapacaklar

YIL 2022

Altay artık büyüdü ve yasadışı bir dövüş kulübünde, iri yarı amerikalı rakibini üç dakikada pert etti. Kulübün sahibi Doğan'ın sevdiği kadın Esra da o akşam dövüşü izlemeye geldi ama anlarız ki o da aslında derin vatansever, yetim kurtların üyesidir. Esra bir bahaneyle Doğan'ın yanından uzaklaştı ve "Fettah Dahhak 'ın adamları Yıldırım Projesi peşinde" bilgisini aldığı yoldaşını ölüme terk ederek küçük kızı Ela'yı korumak için mekandan kaçarak gitti. Mekandan uzaklaşırken başı belaya giren Esra'yı ise Altay Kurtoğlu kurtardı. Altay, Esra'yı hayatta tek güvendiği insan olan İhtiyar'ın kulübesine bıraktı ve Esra'nın kızı Ela'yı bulmak üzere yollara düştü. Bu esnada Ela çoktan annesiyle daha önce anlaştıkları Saadet Teyze'sinin evine sığındı. Kızını almak için Saadet Teyze'nin evine giden Esra karşısında Doğan'ı görünce, çaresiz, kızını güvende tutmak için eve Doğan'ın yanına döndü.

Esra'nın Doğan'ı kızını Nizam'dan korumak için kaçtığına ikna etmesiyle, telefon çaldı ve Nizam, Doğan'ı "makam"ına çağırdı. Doğan yüzleşmek üzere Nizam'a giderken, Altay eve girdi ve Esra ile birlikte evden kaçtı. Bu esnada Esra, Doğan'n adamlarından biri tarafından vuruldu. Altay yine çaresiz, Esra'yı İhtiyar'ın kulübesine götürdüğünde Esra'nın vurulduğunu anladı ancak artık çok geçti. Esra'nın 'kızımı bana getir' demesi üzerine yollara düşen Altay, Ela'nın götürüldüğü izbe mekanda İhtiyar'dan Esra'nın son nefesini verdiğini öğrendi. Mekana sorgusuz dalan Altay kafasına dayanan silah ile irkildi. Silahın diğer ucunda ise kızını kurtarmak için yollara düştüğü Esra'yı gördü.

-Sen… Esra!