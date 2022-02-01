Yeni bölümde ortalık karışıyor! Yalnız Kurt 2.bölüm 2. fragmanı büyük heyecan yarattı: Paşaya suikast yapacaklar
ATV'nin milyonları ekranlara kilitleyen yeni dizisi Yalnız Kurt'un 2.bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk bölümüyle çok sayıda izleyecinin beğenisini kazanan ve yayınlandığı akşam sosyal medyada gündem olan dizinin ikinci bölümüne "Türkiye'nin Golyat karşısındaki son şansı olabilir" ve "Paşaya suikast yapacaklar" sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt dizisinin ikinci yeni bölüm fragmanı...
İlk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Yalnız Kurt'un merakla beklenen 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Türkiye'nin Golyat karşısındaki son şansı olabilir" ve "Paşaya suikast yapacaklar" sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT İLK BÖLÜMÜYLE EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU
atv'nin yeni dizisi "Yalnız Kurt" tüm kategorilerde Cuma gününün en çok izlenen yapımı oldu.
Yalnız Kurt ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,08 izlenme oranı ve %17 izlenme payı, AB'de %6,47 izlenme oranı ve %15,36 izlenme payı 20+ABC1'de %7,83 izlenme oranı ve %16,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.
TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan "Yalnız Kurt" yayınlanmaya başladığı ilk dakikalardan itibaren sosyal medyada Türkiye gündemine girerek, en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yerini aldı. #YalnızKurt etiketi, Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve uzun bir süre 1.sıradaki yerini korudu.
İŞTE İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Davut Bahadır! Herkesin dilinde Kumandan, Altay'ın dilinde ise İhtiyar! Başlar anlatmaya Salur Kazan'ın hikayesini… Salur Kazan ki yedi başlı ejderhanın hakkından gelmiştir.
YIL 2002
Yavuz Yıldırım'la oğlu Yiğit ormanda yalnız kurtla karşılaştı. Eve döndükleri anda bir ihanet sonucu annesi babası öldürülen Yiğit, bir uçurumdan aşağı atıldı. Ancak yalnız kurt onu sürükleyerek, Davut Bahadır'a getirdi. Davut, Küçük Yiğit'i sağaltı, adını Altay Kurtoğlu olarak değiştirdi ve sokaklara saldı. Zaman içinde Yiğit, Altay Kurtoğlu adında kuvvetli bir sokak dövüşçüsü olarak nam saldı.
YIL 2022
Altay artık büyüdü ve yasadışı bir dövüş kulübünde, iri yarı amerikalı rakibini üç dakikada pert etti. Kulübün sahibi Doğan'ın sevdiği kadın Esra da o akşam dövüşü izlemeye geldi ama anlarız ki o da aslında derin vatansever, yetim kurtların üyesidir. Esra bir bahaneyle Doğan'ın yanından uzaklaştı ve "Fettah Dahhak 'ın adamları Yıldırım Projesi peşinde" bilgisini aldığı yoldaşını ölüme terk ederek küçük kızı Ela'yı korumak için mekandan kaçarak gitti. Mekandan uzaklaşırken başı belaya giren Esra'yı ise Altay Kurtoğlu kurtardı. Altay, Esra'yı hayatta tek güvendiği insan olan İhtiyar'ın kulübesine bıraktı ve Esra'nın kızı Ela'yı bulmak üzere yollara düştü. Bu esnada Ela çoktan annesiyle daha önce anlaştıkları Saadet Teyze'sinin evine sığındı. Kızını almak için Saadet Teyze'nin evine giden Esra karşısında Doğan'ı görünce, çaresiz, kızını güvende tutmak için eve Doğan'ın yanına döndü.
Esra'nın Doğan'ı kızını Nizam'dan korumak için kaçtığına ikna etmesiyle, telefon çaldı ve Nizam, Doğan'ı "makam"ına çağırdı. Doğan yüzleşmek üzere Nizam'a giderken, Altay eve girdi ve Esra ile birlikte evden kaçtı. Bu esnada Esra, Doğan'n adamlarından biri tarafından vuruldu. Altay yine çaresiz, Esra'yı İhtiyar'ın kulübesine götürdüğünde Esra'nın vurulduğunu anladı ancak artık çok geçti. Esra'nın 'kızımı bana getir' demesi üzerine yollara düşen Altay, Ela'nın götürüldüğü izbe mekanda İhtiyar'dan Esra'nın son nefesini verdiğini öğrendi. Mekana sorgusuz dalan Altay kafasına dayanan silah ile irkildi. Silahın diğer ucunda ise kızını kurtarmak için yollara düştüğü Esra'yı gördü.
-Sen… Esra!
YIL 1963
Üsteğmen Davut Bahadır görev yaptığı Erzurum'da 'Fettah Dahhak' ile ilgili rapor yazdı. Ailesi, çocukluğu, gençliği, ilk ajanlık faaliyetleri, hepsi raporlarda mevcuttu. Fettah, mitolojide herkesi yutan bir yılan olan Dahhak'ın yeşermeye başladığı yerde, genç bir komutan olan Davut Bahadır'la tanıştı.
Davut Bahadır, nam-ı diğer İhtiyar! İsmini kendi verdiği Altay Kurtoğlu'nun Golyat'a karşı onunla mücadele edeceğine inandı. Dizinin son sahnesinde Davut'un ağzından "Efsane yeniden başlıyor" sözlerinin dökülmesi yeni bölümlerde neler olacağının merakını iyice arttırdı.
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
OSMAN SINAV YAPIMCILIĞINI ÜSTLENİYOR
Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
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