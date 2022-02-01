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atv Destan izle! İhanetle suçlanan Balamir, Gök Saray’da böyle yargılandı | Destan'da can alıcı soru

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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atv Destan izle! İhanetle suçlanan Balamir, Gök Saray’da böyle yargılandı | Destan’da can alıcı soru

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki dokuzuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Alpagu Han, tahtı ele geçirmeye çalışan Balamir’den hesap sordu. İşte büyük merak uyandıran o anlar...

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