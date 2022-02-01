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Farah Zeynep Abdullah'ın yüzü yine gülmedi! Her şeyi sildi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Farah Zeynep Abdullah’ın yüzü yine gülmedi! Her şeyi sildi

Farah Zeynep Abdullah'ın yüzü aşktan yana yine gülmedi. Bergen isimli filmle ‘Acıların Kadını’nın hayatını canlandıran Abdullah, bu kez aşk acısı çekmeye başladı. DJ Artz ile aşkı biten güzel oyuncu, sevgilisiyle fotoğraflarını silip “Tatsız” diyerek durumunu paylaştı.

Acıların Kadını olarak bilinen 'Bergen'in hayatını canlandırdığı filmle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah, aşk acısı çekmeye başladı.

Güzel oyuncunun DJ Artz olarak bilinen müzisyen Efe Çelik ile aşkı sürpriz şekilde sonlandı. 31 yaşındaki oyuncu, vakit kaybetmeden sosyal medya hesabından aşk fotoğraflarını sildi.

TARİH OLDULAR

İkili takipleşmeyi de bıraktı. Twitter'dan "Tatsız" paylaşımı yapan Farah'ın ayrılık acısı çektiği gözlendi. İkili, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyordu.

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde DJ Artz ile karesine Aleyna Tilki'nin, 'Sen Olsan Bari' şarkısındaki, "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen" sözlerini yazmıştı.

DJ Artz ise "İlk kavgada arşivlenir" cevabı vermişti. Beklenen son geldi ve Çelik'in dediği gibi ilk krizde fotoğraflar tarihe karıştı.

YÜZÜ YİNE GÜLMEDİ

Magazin dünyasından birçok ünlü isimle aşk yaşayan Abdullah, yine hüsrana uğradı.

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