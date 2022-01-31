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Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor, final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor, final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu?

Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor, final yapıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2'nin neden final yaptığı merak ediliyor. Programın takipçileri merakla gelen açıklamaları takip ediyor. İşte, Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor, final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu?

Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor, final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'de yayınlanan ve skeçleriyle tüm Türkiye'yi güldürmeyi başaran ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 final yapacağı merak ediliyor. İşte, Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor, final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin neden final yaptığı ile ilgili henüz bir açıklama yok. Fakat yakın zamanda tekrardan başka bir kanalda yayınlanacağı da iddia edilmekte.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER KONUSU NEDİR?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. İlk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Programın sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan'dır. Yılmaz Erdoğan, film çalışmalarına başladığı için görevini 64. bölümde Eser Yenenler'e devretmiştir.

Oyuncular, konularını kendilerinin veya ekipteki yazarların yazdıkları skeçleri oynarlar. Programın akışı, skeçlerin birbirini sırayla takip etmesi şeklinde sağlanır. Her skecin sonunda, Eser Yenenler veya bazı bölümlerde Yılmaz Erdoğan seyircilerin arasından çıkar ve oyuncuların performanslarının değerlendirilmesini ister. Seyirciler değerlendirirken ÇGH (Çok Güzel Hareket), GH (Güzel Hareket) gibi değerlendirmeler kullanırlar. En yüksek not Kırmızı Halı ve ÇÇGH (Çok Çok Güzel Hareket), en düşük not Yani'dir. Kırmızı Halı veya ÇÇGH olan skeçlerin sonunda zil çalınır.

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