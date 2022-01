Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor, final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu?

Oyuncular, konularını kendilerinin veya ekipteki yazarların yazdıkları skeçleri oynarlar. Programın akışı, skeçlerin birbirini sırayla takip etmesi şeklinde sağlanır. Her skecin sonunda, Eser Yenenler veya bazı bölümlerde Yılmaz Erdoğan seyircilerin arasından çıkar ve oyuncuların performanslarının değerlendirilmesini ister. Seyirciler değerlendirirken ÇGH (Çok Güzel Hareket), GH (Güzel Hareket) gibi değerlendirmeler kullanırlar. En yüksek not Kırmızı Halı ve ÇÇGH (Çok Çok Güzel Hareket), en düşük not Yani'dir. Kırmızı Halı veya ÇÇGH olan skeçlerin sonunda zil çalınır.