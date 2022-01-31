Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor, final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'de yayınlanan ve skeçleriyle tüm Türkiye'yi güldürmeyi başaran ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 final yapacağı merak ediliyor. İşte, Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor, final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu?