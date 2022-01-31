Survivor Makbule kimdir? Survivor Nisa’nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu Mert Öcal sevgili mi?

SURVİVOR'DA AŞK İDDİASI

Survivor All Star'a Nisa-Ogeday ile Mert-Sude'nin ilişkisi damgasını vurdu. Sude'nin Nisa ve Ogeday'ın konuşması üzerine ağlamasının ardından Mert bu duruma büyük tepki gösterince ortalık karıştı.

Nisa ve Ogeday'ın kendisi hakkında yaptığı yorumlar sonrası 'Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler' ifadelerine yer veren Öcal'ın, Survivor'ın eski yarışmacılarından Makbule Şakalakoğlu ile birlikte olduğu iddia edildi.