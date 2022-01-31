Survivor Makbule kimdir? Survivor Nisa'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu Mert Öcal sevgili mi?
Survivor Makbule kimdir? Survivor Nisa'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu ile yarışmacı Mert Öcal arasında aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Survivor'un 30 Ocak tarihli bölümünde, Ogeday ve Nisa'nın Mert ile sözleri bölüme damga vurmuştu. Sosyal medyada ise Makbule ve Mert'in sevgili olduğu iddia edilmişti. Peki, Survivor Makbule kimdir?
Survivor Makbule Şakalakoğlu kimdir? Makbule Mert sevgili mi? Survivor'da adada yarışmacı heyecanları devam ederken yarışmaya aşk iddiaları da damga vuruyor. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde, Ogeday ve Nisa'nın Mert Öcal ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti. Survivor All Star'da yarışan Mert Öcal'ın eski Survivor yarışmacısı Makbule Şakalakoğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki; Survivor Makbule kimdir?
SURVİVOR MAKBULE KİMDİR?
Makbule Şakalakoğlu 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Şakalakoğlu, Aslan burcudur. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yapmıştır. Lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı.
Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü bitirdi. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadı. Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a atanan Makbule, ebeliğin yanı sıra fitness ve pilates ile ilgilendi.
Evli olan Şakalakoğlu, eşinden boşanmasıyla gündemde konuşulmuştu.
SURVİVOR'DA AŞK İDDİASI
Survivor All Star'a Nisa-Ogeday ile Mert-Sude'nin ilişkisi damgasını vurdu. Sude'nin Nisa ve Ogeday'ın konuşması üzerine ağlamasının ardından Mert bu duruma büyük tepki gösterince ortalık karıştı.
Nisa ve Ogeday'ın kendisi hakkında yaptığı yorumlar sonrası 'Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler' ifadelerine yer veren Öcal'ın, Survivor'ın eski yarışmacılarından Makbule Şakalakoğlu ile birlikte olduğu iddia edildi.
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- Survivor Makbule kimdir? Survivor Nisa'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu Mert Öcal sevgili mi?
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