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Survivor Aycan neden yok? 2022 Survivor All Star Aycan diskalifiye mi oldu, elendi mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Survivor Aycan neden yok? 2022 Survivor All Star Aycan diskalifiye mi oldu, elendi mi?

2022 Survivor Aycan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Aycan neden yok? Survivor yarışmasının son bölümünde ekranlarda olmayan Aycan'ın neden olmadığıyla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Survivor Aycan'ın diskalifiye olacağı sosyal medyada iddialar arasındaydı. Peki; Survivor Aycan diskalifiye mi oldu?

Survivor Aycan neden yok? Survivor Aycan diskalifiye mi oldu, elendi mi? 2022 Survivor All Star yarışmacısı Aycan'ın son bölümde yer almaması sakatlık ihtimalini akıllara getirmişti. Ancak Acun Ilıcalı, Aycan'ın sakatlığının olmadığını açıkladı ve durumuyla ilgili bilgi verdi. Survivor Aycan'ın tarışmadan diskalifiye edilebileceği iddia edildi.

SURVİVOR AYCAN NEDEN YOK?

Survivor All Star 2022 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç'ın akıbeti Survivor ada konseyinde belli oldu.

Survivor'ın 30 Ocak 2022 Pazar akşamı ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Aycan'ın yarışmadan ayrılma durumunun olduğunu duyurdu.

Aycan'ın bir sakatlığı bulunmamasına rağmen şartlara dayanamadığı için yarışmadan ayrılma kararı alabileceğini duyuran Ilıcalı, "Aycan için çok iyimser değilim" dedi.

SURVİVOR AYCAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Aycan hakkında kararı kısa süre içinde açıklayacaklarını ifade eden Ilıcalı, açıklamasında şunları söyledi:

"Aycan doktor kontrolüne alındı, herhangi bir sakatlığının olmadığı tespit edildi. Ancak Aycan konusunda çok iyimser değilim. Net bir şekilde söylememekle birlikte ayrılması söz konusu olabilir.

Herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim. Kesin olmamakla birlikte Survivor'a veda edebilir. Kendisi buna karar verecek. Hiç kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Kendisi 'bırakacağım' derse biz de onaylarız. Aycan'ın Survivor'ı bırakması söz konusu. Sakatlık olmadığı için süre çok uzun değil çok kısa süre içinde karar vermesini istedik. Belki yarın Aycan'la ilgili ayrılma kararını size bildirmek durumunda kalabilirim"

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