Survivor Aycan neden yok? 2022 Survivor All Star Aycan diskalifiye mi oldu, elendi mi?

SURVİVOR AYCAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Aycan hakkında kararı kısa süre içinde açıklayacaklarını ifade eden Ilıcalı, açıklamasında şunları söyledi:

"Aycan doktor kontrolüne alındı, herhangi bir sakatlığının olmadığı tespit edildi. Ancak Aycan konusunda çok iyimser değilim. Net bir şekilde söylememekle birlikte ayrılması söz konusu olabilir.

Herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim. Kesin olmamakla birlikte Survivor'a veda edebilir. Kendisi buna karar verecek. Hiç kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Kendisi 'bırakacağım' derse biz de onaylarız. Aycan'ın Survivor'ı bırakması söz konusu. Sakatlık olmadığı için süre çok uzun değil çok kısa süre içinde karar vermesini istedik. Belki yarın Aycan'la ilgili ayrılma kararını size bildirmek durumunda kalabilirim"