Merve Boluğur'dan ayrılan Erkan Şen'den zehir zemberek açıklama
Merve Boluğur ve işletmeci Erkan Şen'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ayrılığın hemen ardından sessizliğini bozan Şen'den zehir zemberek açıklamalar geldi.
İşletmeci sevgilisi Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, 1 gün sonra popçu Emre Kaya ile yakınlaşmıştı. Kaya ile Arnavutköy'de bir balıkçıda görüntülenen Boluğur, mekandayken yaptığı paylaşıma kalp emojisi koyup "Müthiş gece" notu ile aşk iması yapmıştı.
Erkan Şen ise 2 aylık aşkından sonra "Biten bir ilişkiyi konuşmak doğru değil" cevabı vermişti.
SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Merve Boluğur ise hiçbir şey yaşanmamış gibi, "Biz Erkan'la artık arkadaşız" açıklaması yaptı. Ayrılık sonrası dost kaldık iması yapan Boluğur'un aksine ünlü işletmeci Merve'yi hayatından komple çıkardığını söyledi.
Önceki gün bir AVM'de objektiflere takılan Erkan Şen, Merve Boluğur'un "Biz Erkan'la arkadaşız" sözlerine cevap verdi.
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