İş ortağı Coşkun Sabah’ı dolandırdı! Binlerce lirası gitti

GÜNDE 12 BİN YUMURTA

Sabah "Ortağımın biletini hemen kestim. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım" diye konuştu.