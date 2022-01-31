İş ortağı Coşkun Sabah'ı dolandırdı! Binlerce lirası gitti
Tavuk çiftliği kuran Coşkun Sabah, ortağı tarafından dolandırıldı. Tavukların kendisinden habersiz satıldığını söyleyen Sabah, "Güvendiğim kişi beni dolandırmış, yumurtaları hep el altından satmış" dedi.
Şarkıcı Coşkun Sabah ortağıyla birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladı.
Ancak işler 69 yaşındaki şarkıcının beklediği gibi gitmedi.
"MEĞER GÜVENDİĞİM KİŞİ BENİ DOLANDIRMIŞ"
Sabah, ortağı tarafından 500 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Ortağı ile yollarını ayırma kararı alan Coşkun Sabah "14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış" dedi.
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